  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bay Kemal'in iğrenç el hareketine akıl almaz yorum: Sempatik
Gündem

Bay Kemal'in iğrenç el hareketine akıl almaz yorum: Sempatik

Hulki Cevizoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis kürsüsünde yaptığı çirkin el hareketi hakkında "Hak edilmemiş bir talihsizlik" ve "Sempatik olmuş" ifadelerini kullanarak büyük bir skandala imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 12:53:00 -
Bay Kemal'in iğrenç el hareketine akıl almaz yorum: Sempatik

CNN Türk ekranlarında Başak Şengül'ün moderatörlüğünde yayınlanan Akıl Çemberi programında, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis kürsüsünde yaptığı çirkin el hareketi yorumlandı.

Konuyla ilgili konuşan Hulki Cevizoğlu, Kılıçdaroğlu'nun el hareketini "Hak edilmemiş bir talihsizlik." olarak nitelendirerek büyük bir pişkinliğe imza attı.

Sempatik de olmuş

Cevizoğlu, zırvalarını şöyle sürdürdü:

"Açık konuşalım, bu hareketi şu anda bizi dinleyen bütün vatandaşlarımız en az bir kere yapmıştır. Günlük yaşamda yapıyoruz bu hareketi. Kemal Bey de öyle yapmış. Boş bulunarak yaptı, konuşurken coşkuya geldi yaptı. Sempatik de olmuş Kemal Bey'e.

 

Talihsizlikmiş

Bir talihsizlik gibi oldu siyaseten. Ama şu kavramla cevap verebiliriz, hak edilmemiş bir talihsizlik olarak nitelendirebiliriz bunu. Yani şimdi Kemal Bey şimdi bu hareketi yaptı diye aman ceza verelim böyle bir şey olmasın."

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

gülsüm

Adam sizin bilinç altınızdaki o müstehcen hareketi yapmıyor elinin sırt kısmına vuruyor ve o esnada bunu da milletin sırtına yüklediniz diyor. Yani sırta yüklemeyi tasvir ediyor. Ama her an her saniye ne kusur yakalarız diyenler maalesef göz göre göre yalanı uyduruyor yalana sarılıyor ve bunlardan medet umarak eleştiri yaptığını zannediyor.
  • Yanıtla

Osman GENÇ

CHP li tanıdığım kim varsa hepsinde de bu hareketler son derece normal.  
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
CHP üyesi kişilerin de bulunduğu 104 darbesever amiralin hedefi bakın neymiş!
Gündem

CHP üyesi kişilerin de bulunduğu 104 darbesever amiralin hedefi bakın neymiş!

Aralarında CHP üyesi kişilerin de bulunduğu 104 emekli amirale 12’şer yıl hapis cezası istendi. Darbe bildiriyle ilgili 104 amiral hakkında ..
Milletin parasıyla içki alacaklar
Gündem

Milletin parasıyla içki alacaklar

Daha önce çeşitli skandallarla gündeme gelen CHP’li Muratpaşa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nce ILN01506559 numaralı ilan ile duyur..
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi son haftada A, B, C ve D gruplarındaki karşılaşmalar tamamlandı. İşte sonuçlar..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay