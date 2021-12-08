Bay Kemal'in iğrenç el hareketine akıl almaz yorum: Sempatik

CNN Türk ekranlarında Başak Şengül'ün moderatörlüğünde yayınlanan Akıl Çemberi programında, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis kürsüsünde yaptığı çirkin el hareketi yorumlandı.

Konuyla ilgili konuşan Hulki Cevizoğlu, Kılıçdaroğlu'nun el hareketini "Hak edilmemiş bir talihsizlik." olarak nitelendirerek büyük bir pişkinliğe imza attı.

Sempatik de olmuş

Cevizoğlu, zırvalarını şöyle sürdürdü:

"Açık konuşalım, bu hareketi şu anda bizi dinleyen bütün vatandaşlarımız en az bir kere yapmıştır. Günlük yaşamda yapıyoruz bu hareketi. Kemal Bey de öyle yapmış. Boş bulunarak yaptı, konuşurken coşkuya geldi yaptı. Sempatik de olmuş Kemal Bey'e.

Talihsizlikmiş

Bir talihsizlik gibi oldu siyaseten. Ama şu kavramla cevap verebiliriz, hak edilmemiş bir talihsizlik olarak nitelendirebiliriz bunu. Yani şimdi Kemal Bey şimdi bu hareketi yaptı diye aman ceza verelim böyle bir şey olmasın."