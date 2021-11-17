Bay Kemal'in "helalleşme" çıkışı elinde patladı! Evdeki bulgurdan da oldu

Mütedeyyin insanlardan oy tırtıklamak için "helalleşme" çıkışı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dimyat'a pirince gideyim derken evdeki bulgurdan da oldu. Dindar insanların uğradığı haksızlıkların baş müsebbiplerinden biri olan ve 28 Şubat davası nedeniyle cezaevinde tutulan emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın eşi Nilgül Doğan, Kılıçdaroğlu'nun "28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz" sözlerine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu’na hakkını helal etmediğini belirten Nilgül Doğan, "Ben oyumu CHP’ye vermiş bir kişi olarak hakkımı helal etmiyorum. Kılıçdaroğlu sağdan soldan helallik isteyeceğine, cezaevine konulan generallerden helallik istesin" ifadelerini kullandı.

"Bunca sene CHP’nin altı okuna sahip çıktılar"

Kılıçdaroğlu'na son derece kırgın olduğunu ifade eden Nilgül Doğan, "Tam torunlarıyla vakit geçirecekken, cezaevine girdiler. Bu generaller seksen yaşını aşmış ve her biri sağlık sorunu yaşıyor. Kılıçdaroğlu ondan bundan helallik isteyeceğine Silivri, Buca ve Sincan cezaevlerini dolaşıp oradaki 14 generalle, ‘bunca sene CHP’nin altı okuna sahip çıkarak canını hiçe sayarak bu ülkeye hizmet verdiniz, sizi içeriye attılar, biz sizi koruyup kollayamadık, hakkınızı helal edin’ desin. Helallik istemeye oradan başlasın." şeklinde konuştu.