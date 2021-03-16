Bay Kemal'in beyin yakan gafı: Daha neye itiraz ettiğini bilmiyor!

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı büyük gafla yine sosyal medya kullanıcılarının alay konusu oldu.

'Daha neye itiraz ettiğini bilmiyor'

Akkuyu Nükleer Santrali'ne muhalefet etmek için TBMM kürsüsüne çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Akkuyu Atom Santralimiydi? Neydi o?' diye sorunca, alay konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları 'Adam daha neye itiraz ettiğini bilmiyor' yorumlarının yapılmasına sebep oldu.

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