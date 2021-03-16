  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Bay Kemal'in beyin yakan gafı: Daha neye itiraz ettiğini bilmiyor!
Siyaset

Bay Kemal'in beyin yakan gafı: Daha neye itiraz ettiğini bilmiyor!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM kürsüsündeki bir gafı sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 22:38:00 -

 Yeniakit.com.tr 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı büyük gafla yine sosyal medya kullanıcılarının alay konusu oldu.

'Daha neye itiraz ettiğini bilmiyor'

Akkuyu Nükleer Santrali'ne muhalefet etmek için TBMM kürsüsüne çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Akkuyu Atom Santralimiydi? Neydi o?' diye sorunca, alay konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları 'Adam daha neye itiraz ettiğini bilmiyor' yorumlarının yapılmasına sebep oldu.

Yorumlardan bazıları

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Komünist Başkan'dan sapkınlık izni! LGBTİ'lilere o gün resmi tatil
Gündem

Komünist Başkan'dan sapkınlık izni! LGBTİ'lilere o gün resmi tatil

Tunceli'nin Komunist başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, LGBTİ'li sapkınlara 'Onur Haftası' yürüyüşlerinde resmi izin verme kararı aldı...
Masumlar Apartmanı uyarısı: Eğer onun gibiyseniz...
Medya

Masumlar Apartmanı uyarısı: Eğer onun gibiyseniz...

Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakteri ile gündeme gelen idrar kaçırma hastalığına ilişkin uzmanlardan açıklama geldi. Uzmanlar hasta..
İslam Memiş'ten bomba altın tahmini! Bu ilk kez söylendi
Ekonomi

İslam Memiş'ten bomba altın tahmini! Bu ilk kez söylendi

Altın ve finans uzmanı İslam Memiş'ten daha önce duyulmamış bir tahmin geldi. Memiş, gram altının yıl içinde 540-560 TL seviyelerine çıkabil..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay