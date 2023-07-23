Bay Kemal’i istenmeyen adam ilân ettiler! İyi ki Kılıçdaroğlu kazanamamış

Seçim öncesi her fırsatta “kazanacak aday” vurgusu yapan ve “Alevi aday kazanamaz” diyerek Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı mezhepçi tavır takınan zillet paydaşları, 14-28 Mayıs hezimetinin ardından CHP liderini adeta “istenmeyen adam” ilan etti. Zafer Partisi’nin ırkçı lideri Ümit Özdağ’ın, “3 bakanlık ve MİT için protokol imzaladık” iddiasını doğrulayarak “İki kişinin namusuna teslim edilmiş bir protokol” cevabını veren Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren 6+1’li müdavimleri, seçimi kaybetmekten mutluluk duyar hale geldi. Özdağ ile Kılıçdaroğlu arasındaki kirli protokolden haberi olmayan İYİ Parti, DEVA ve GP’li isimler “İyi ki seçimi kazanamamışız” derken, protokole karşı çıkan ittifakın gizli ortağı HDP’li Sezai Temelli de tepki gösterdi.

Milletten özür dilediler

O tepkilerden bazıları şöyle:

İP Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz: “Kılıçdaroğlu’nun adaylığına engel olamadığım için milletimizden samimi olarak özür diliyorum.”

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan: “Bütün kalbimle ve samimiyetimle söylüyorum. Ümit Özdağ bu ülkede İçişleri Bakanı olacaksa seçimi iyi ki kazanamamış.”

İP Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez: “Biz sahada kendisi için oy isterken, meğer o, Ankara’nın karanlık dehlizlerinde pazarlıklar yapıyor, protokoller imzalıyormuş.”

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İP Milletvekili Lütfü Türkkan: “Bir kişinin inadı ile işi bu noktalara getirenler, al takke ver külah diyerek konuyu koyun pazarlığına çevirenler, onlara pervasızca destek çıkanlar; tarih önünde suçludurlar, mesuldürler.”

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu: “Güveni zor inşa edersiniz ama çok kolay harcarsınız. Bu kadar kolay harcanmamalıydı.”

DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın: “Demokratik siyaset gizli protokollerle değil şeffaf biçimde yapılması gereken bir iştir.”

Eski HDP eş Genel Başkanı Sezai Temelli: “Siyasetin bu tablosu kimsenin içine sindirebileceği bir tablo değil. Bu ilişkilerin bu şekilde sürdürülmüş olması da bizi rahatsız ediyor. Bu siyasetin sefaletini ve muhalefetin başarısızlığını gösteriyor.”

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili İdris Şahin ise Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasındaki “gizli protokol”den haberleri olmadığını söyledi.

Velinimete tek destek Saadet'ten

SP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya: “Niye şimdi? Kimin adına? Kime ve neye hizmet ediyor? soruları sorulmadan gündemin peşine takılmak operasyonun ağına düşmek operasyoncunun attığı zokayı yutmaktır.” Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın: “Bugün bunları konuşmanın önümüzdeki yol yürüyüşüne bir fayda sağlayacağı kanaatinde değilim.”

Dönen oyunları biliyorlardı

Olan biteni Akit’e değerlendiren TİMAG Başkanı Av. Ertuğrul Akar, şunları söyledi: “Bunlar bugün böyle davranıyor ama yarın çıkarları söz konusu olduğunda yine Kılıçdaroğlu’nun etrafında birleşirler. Bana göre bu pişmanlık sadece göz boyamaya yönelik. Yarın belediye seçimlerinde göreceğiz. Kendi çıkarları ön plana çıktığında yine Kılıçdaroğlu ve Kandil ile iş birliği yapacaklar. Bunlarda siyasi bir omurga yok. Sadece şimdi kendi tabanlarını konsolide etmek amacıyla böyle bir söylem oluşturdular. Çünkü onların hepsi ittifak içerisinde ne oyunlar döndüğünü biliyorlardı. PKK’yla da Kılıçdaroğlu’nun pazarlığını biliyorlar. Yarın gene beraber seçime girecekler. Başka çareleri yok.”

Bir çürük ipliğe hayal dizmişler

Araştırmacı Yazar Mustafa Albayrak da, şunları ifade etti: “Muhalefetin bu durumu bizim nasıl bir felaketin eşiğinden döndüğümüzü gösteriyor. Allah muhafaza seçimi kazanmış olsaydı, Beştepe’yi ele geçirmiş olacaklardı. Özdağ ile yapmış oldukları gizli mutabakat ayrı bir kepazelik. Bırakın Faik Öztrak’ı, muhtemelen Selvi Hanımın da haberi yok. Bunlar bir araya geldiklerinde CHP lideri ‘Ümit Özdağ’a İçişleri Bakanlığına veriyorum’ dediğinde Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu, Meral Akşener ve Gültekin Uysal, ‘Sen kime sordun’ diyerek kavga çıkacaktı. Bunların iktidar olmaları halinde Türkiye’yi yönetmesi zaten imkânsızmış. Yani bir çürük ipliğe hayal dizmişler. Şimdi de seçimi kazanmadıkları için seviniyorlar.”