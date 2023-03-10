Bay Kemal’e kötü haber! Yargıtay bozdu
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylediği sözler sebebiyle çarptırıldığı 25 bin liralık tazminat cezası Yargıtay tarafından az bulunarak bozuldu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylediği sözler sebebiyle çarptırıldığı 25 bin liralık tazminat cezası Yargıtay tarafından az bulunarak bozuldu.
Yargıtay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'kişilik haklarına saldırı' gerekçesiyle verilen 25 bin TL'lik cezayı"eylemin niteliği ve tarafların konumu gereği" az bulunarak bozuldu.