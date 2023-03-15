Bay Kemal'e kazık soru! "Yine çok şaşıracaksınız" deyip duyurdu

"CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecine girildiğinde FETÖ ve PKK'yı ürkütmemek için perde arkasından yoğun çaba sarf edeceğini tahmin ediyordum. Ancak bu kadarını beklemiyordum" diyen Mehmet Barlas, "çevrilen dolapları" köşesine taşıdı.

"Maalesef halkın gözünün içine baka baka bu tiyatroya seçim gününe kadar devam edeceksiniz. Ama son sözü yine halk söyleyecek. Bu millet sizi 21 yılda 15 kez şaşırttı. Yine çok şaşıracaksınız" ifadelerini kullanan Barlas, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecine girildiğinde FETÖ ve PKK'yı ürkütmemek için perde arkasından yoğun çaba sarf edeceğini tahmin ediyordum. Ancak bu kadarını beklemiyordum.

Dün Sözcü Gazetesi'ne konuşan Kılıçdaroğlu, "FETÖ ve PKK'ya karşı bir yol haritanız var mı?" sorusuna muhatap oluyor. Böyle bir soruya göstermelik de olsa devlet ciddiyetinde ve kararlı bir cevap bekliyorsunuz değil mi? Yanılıyorsunuz.

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Kılıçdaroğlu, FETÖ ve PKK'nın adını ağzına almıyor. Sözü dönüp dolaştırıp hemen yeraltı suç örgütlerine getiriyor. Kısa sürede terörden ve yeraltı suç örgütlerinden şehirleri, sokakları, okulları, meydanları temizleyeceğini söylüyor. FETÖ ve PKK ile mücadele konusu da havada kalıyor ve röportaj sona eriyor.

FETÖ konusunda soru çok basitti Kemal Bey. "FETÖ, müritleri aracılığıyla askeri darbeye kalkışmış, insanlara kumpas kurmuş, ordu içindeki Atatürkçülere iftira atmış, vatanseverlerin yıllarca hapishanelerde çürümesine neden olmuş eli kanlı bir terör örgütüdür" demek bu kadar zor mu?

"PKK terörüyle mücadele edecek misiniz?" diye soruluyor Sayın Kılıçdaroğlu. "PKK, bebek katili bir terör örgütüdür. En büyük zararı Kürt halkına vermektedir. PKK ile mücadelede hiç geri adım atmayacağız" demekten neden çekiniyorsunuz? Açık açık söyleyin, çekinmeyin. Ama bir yerde siz de haklısınız. Halka gerçekleri nasıl söyleyeceksiniz? "Ben FETÖ'nün ve PKK'nın oylarına talibim. Bu örgütlerin siyasi temsilcileriyle gizli pazarlıklar yapıyorum" derseniz sokağa çıkamazsınız. Hem de cumhurbaşkanlığı adaylığınızı tebrik eden ve size samimi taktikler veren PKK elebaşı Mustafa Karasu'ya nezaketsizlik yapmış olursunuz!

Maalesef halkın gözünün içine baka baka bu tiyatroya seçim gününe kadar devam edeceksiniz. Halktan gizli yapılan kirli pazarlıklarla seçimlere gideceksiniz. Sokak röportajlarında, "Tuvalet terliğini koysanız oy vereceğim" diyen trollerinizle şimdilik mutlu olabilirsiniz. Ama son sözü yine halk söyleyecek. Bu millet sizi 21 yılda 15 kez şaşırttı. Yine çok şaşıracaksınız."