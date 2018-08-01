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Bay Kemal'den kurultay sorusuna şaşırtan cevap!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerin olağanüstü kurultay için toplanan imzalarla ilgili sorusuna, "O ayrı, onlara girmeyelim" yanıtını verdi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 14:51
Bay Kemal'den kurultay sorusuna şaşırtan cevap!

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin önceki dönem milletvekili ve eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Akaydın'ın eşi Dr. Günseli Akaydın'ın cenaze törenine katılmak için Antalya'ya gitti.

Antalya Havalimanı'nda gazetecilere kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Hakkari Yüksekova'da yola döşenen el bombasının patlaması sonucu Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğinin hayatlarını kaybetmesiyle ilgili, "Allah'tan rahmet diliyorum. PKK ve bütün terör örgütlerini şiddetle kınıyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu, gazetecilerin CHP'li muhaliflerin olağanüstü kurultay için yaptığı çalışmalara ilişkin sorusuna ise, "O ayrı, onlara girmeyelim" yanıtını verdi.

CHP'de 16 Temmuz'da olağanüstü kurultay talebiyle başlayan imza toplama süreci pazartesi günü tamamlanmıştı. Kurultay çağrıcılarından CHP PM üyesi Gaye Usluer, toplanan imzaların perşembe günü genel merkeze iletileceğini söylemişti.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 14:51
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  • Yunus 16 Yunus 16 21 dk önce
    PARTİNİN GENEL BAŞKANI KURULTAY OLURMU OLMAZ MI CEVAP VEREMİYOR? BAŞKALARI TARAFINDAN YÖNETİLDİĞİ NASIL DA BELLİ OLUYOR
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