Bay Kemal'den kurultay sorusuna şaşırtan cevap!

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin önceki dönem milletvekili ve eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Akaydın'ın eşi Dr. Günseli Akaydın'ın cenaze törenine katılmak için Antalya'ya gitti.

Antalya Havalimanı'nda gazetecilere kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Hakkari Yüksekova'da yola döşenen el bombasının patlaması sonucu Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğinin hayatlarını kaybetmesiyle ilgili, "Allah'tan rahmet diliyorum. PKK ve bütün terör örgütlerini şiddetle kınıyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu, gazetecilerin CHP'li muhaliflerin olağanüstü kurultay için yaptığı çalışmalara ilişkin sorusuna ise, "O ayrı, onlara girmeyelim" yanıtını verdi.

CHP'de 16 Temmuz'da olağanüstü kurultay talebiyle başlayan imza toplama süreci pazartesi günü tamamlanmıştı. Kurultay çağrıcılarından CHP PM üyesi Gaye Usluer, toplanan imzaların perşembe günü genel merkeze iletileceğini söylemişti.