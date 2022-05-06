Bay Kemal yine coştu! Yavaş aslan parçası(!) yavaş

Mehmet Şeker, kürsü ve mikrofon görünce coşan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol arkadaşlarına yönelik “Ya benle beraber olun, adaylığımı destekleyin yahut yolumdan çekilin” restini köşesine taşıdı. Şeker, Yeni Şafak'taki yazısında şunları kaydetti:

"Kemal arkadaş, kürsü ve mikrofon görünce coşuyor.

Yine öyle oldu.

Yol arkadaşlarına, bir anlamda yoldaşlarına seslendi.

“Ya benle beraber olun, adaylığımı destekleyin yahut yolumdan çekilin.”

*

Bir anlamda yoldaşları nasıl tepki verdi?

Adam haklı diyen var.

Kıs kıs gülen var.

Tek kıs ile yetinen gırla.

Onunla kendini bütünleşmiş hissedenler ise “Coştun yine deli gönül, sular gibi çağlar mısın” modunda.

Koca kitle tabii. Nereden baksan yüzde 25 civarı.

Dört kişiden biri eder. ‘Her’ değilse de...

Her türlü düşünen çıkacaktır.

*

Ancak, kitle o kadar geri planda kalır ki o cenahta, Kemal arkadaşın ifadesiyle günü gelince tıpış tıpış sandık başına gider, efendice oyunu verir cümlesi.

Ötesine karışmak haddine mi?

Kahvede, barda, trende, vapurda, yolda, izde herkes istediği gibi konuşabilir, zararı yok. Aksine faydalı.

Demokrasi “içselleştirilmiş gibi” bir görüntü çıkar ortaya. Her ne kadar gerçekle bir alakası bulunmasa da.

Algı başta gelir ne de olsa. (...)"