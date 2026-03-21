Baykar Fen Lisesi öğrencilerinden ABD’de büyük başarı: Çeyrek finale yükseldiler!

ABD’nin Iowa eyaletinde gerçekleştirilen VEX Robotics Competition kapsamında yarışan Baykar Fen Lisesi öğrencileri, önemli bir başarıya imza attı.

Yaklaşık 150 takımın mücadele ettiği organizasyonda Türkiye ve Avrupa’dan tek ekip olarak yer alan TULPAR robot takımı, çeyrek finale kadar yükselerek uluslararası arenada adından söz ettirdi.

İlk Yarışmada Büyük Başarı

Okul yetkilileri, bu organizasyonun öğrencilerin VEX robotlarıyla katıldığı ilk uluslararası yarışma olduğuna dikkat çekti. Buna rağmen elde edilen sonuç, yoğun hazırlık sürecinin bir karşılığı olarak değerlendirildi.

Öğrencilerin aylar süren çalışmaları ve fedakârlıkları, küresel ölçekte rekabetin yüksek olduğu bir ortamda başarıya dönüştü.

Gece Gündüz Çalıştılar

Takım kaptanı Talha Yüksel Sayım, yarışmaya hazırlık sürecinin oldukça yoğun geçtiğini belirtti.

Geliştirilen robotun, bu yılın teması doğrultusunda sahadaki topları farklı alanlara en verimli şekilde yerleştirecek şekilde tasarlandığını ifade eden ekip, zaman zaman atölyede sabahladıklarını ve günlerce aralıksız çalıştıklarını anlattı.

“En Büyük Kazanç Deneyim”

Çeyrek finalde elenmelerine rağmen öğrenciler, bu sürecin kendileri için büyük bir kazanım olduğunu vurguladı.

Uluslararası bir platformda Türkiye’yi temsil etmenin gururunu yaşadıklarını belirten ekip, elde ettikleri deneyimin gelecekteki projeler için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

Yeni Hedef: Daha Büyük Başarılar

Okul yönetimi, öğrencilerin uluslararası teknoloji ve girişimcilik ekosistemlerinde aktif rol almasını desteklemeye devam edeceklerini açıkladı.

Elde edilen başarının ardından ekip, farklı uluslararası yarışmalarda daha ileri dereceler hedeflerken, Türkiye’de düzenlenecek yeni organizasyonlarla da bu deneyimi yaymayı planlıyor.