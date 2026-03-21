  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Belçika'dan Hürmüz şartı: "Önce ateşkes, sonra misyon!" Rusya'nın 'ihanet' teklifi deşifre oldu: İran'ı masada bıraktılar! Trump ateşkesi reddetti: Karşı tarafı yok ederken ateşkes yapılmaz Fitch'ten "Hürmüz" alarmı: Petrol fiyatları 170 dolara fırlayabilir! Almanya Irak’tan tamamen çekildi: Bağdat’ta NATO tahliyesi tamam! Yeni bir tasmalı rezalet daha! Aşağılık zihniyet bu kez sahilde zuhur etti: Batı’nın kokuşmuş yozlaşması sokaklarımızda Küresel haydut Trump’tan işgal sevkiyatı! Siyonist ortağı için Orta Doğu’ya binlerce katil asker gönderiyor Özgür Özel'in yalan balonu patladı: Muhittin Böcek fotoğrafla yalanladı! Karanlık pazarlıklar deşifre oldu CHP'li İBB'den vatandaşın cenazesine skandal muamele! Utandıran görüntüler Siyonist kışlalarına roket darbesi: Hizbullah, işgalci İsrail’in askeri tesislerini imha etti
Gündem

Baykar Fen Lisesi öğrencilerinden ABD’de büyük başarı: Çeyrek finale yükseldiler!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ABD’de düzenlenen uluslararası robotik yarışmasında Türkiye’yi temsil eden Baykar Fen Lisesi öğrencileri, ilk katılımlarında çeyrek finale çıkarak dikkatleri üzerine çekti.

ABD’nin Iowa eyaletinde gerçekleştirilen VEX Robotics Competition kapsamında yarışan Baykar Fen Lisesi öğrencileri, önemli bir başarıya imza attı.

Yaklaşık 150 takımın mücadele ettiği organizasyonda Türkiye ve Avrupa’dan tek ekip olarak yer alan TULPAR robot takımı, çeyrek finale kadar yükselerek uluslararası arenada adından söz ettirdi.

 

İlk Yarışmada Büyük Başarı

Okul yetkilileri, bu organizasyonun öğrencilerin VEX robotlarıyla katıldığı ilk uluslararası yarışma olduğuna dikkat çekti. Buna rağmen elde edilen sonuç, yoğun hazırlık sürecinin bir karşılığı olarak değerlendirildi.

Öğrencilerin aylar süren çalışmaları ve fedakârlıkları, küresel ölçekte rekabetin yüksek olduğu bir ortamda başarıya dönüştü.

 

Gece Gündüz Çalıştılar

Takım kaptanı Talha Yüksel Sayım, yarışmaya hazırlık sürecinin oldukça yoğun geçtiğini belirtti.

Geliştirilen robotun, bu yılın teması doğrultusunda sahadaki topları farklı alanlara en verimli şekilde yerleştirecek şekilde tasarlandığını ifade eden ekip, zaman zaman atölyede sabahladıklarını ve günlerce aralıksız çalıştıklarını anlattı.

 

“En Büyük Kazanç Deneyim”

Çeyrek finalde elenmelerine rağmen öğrenciler, bu sürecin kendileri için büyük bir kazanım olduğunu vurguladı.

Uluslararası bir platformda Türkiye’yi temsil etmenin gururunu yaşadıklarını belirten ekip, elde ettikleri deneyimin gelecekteki projeler için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

 

Yeni Hedef: Daha Büyük Başarılar

Okul yönetimi, öğrencilerin uluslararası teknoloji ve girişimcilik ekosistemlerinde aktif rol almasını desteklemeye devam edeceklerini açıkladı.

Elde edilen başarının ardından ekip, farklı uluslararası yarışmalarda daha ileri dereceler hedeflerken, Türkiye’de düzenlenecek yeni organizasyonlarla da bu deneyimi yaymayı planlıyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23