Bay Kemal şamar oğlanına döndü! Bir parmak da o salladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığının en büyük destekçilerinden Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıktı. Şık, "Kılıçdaroğlu'nın Alevi olmasının Türkiye toplumu ve siyaseti için bir mesele olduğunu kavrayarak hareket etmek gerekiyor" dedi.

Mansur Yavaş ve Meral Akşener'in hiç şansı yok!

Ruşen Çakır'ın programına katılan Şık, cumhurbaşkanı adaylığı için 4 ismin konuşulduğunu, bunlardan en güçlüsünün Ekrem İmamoğlu olduğunu iddia etti. "Mansur Yavaş ve Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı yarışında şansı yok" diyen Şık, "Ben Yavaş ve Akşener'e kesinlikle oy vermem" ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun, Karadeniz gezisine Nagehan Alçı ve Ertuğrul Özkök gibi isimleri davet etmesinin çok büyük bir hata olduğunu belirten Ahmet Şık, İBB Başkanı'nın AK Parti'nin oy deposu olan illerden en rahat oy toplayabilecek kişi olduğunu iddia ederek Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin çekincelerini anlattı.

Kılıçdaroğlu, Alevi olmasının bir mesele olduğunu kavrayarak...

Ahmet Şık, "Kemal Kılıçdaroğlu'nın, Alevi olmasının Türkiye toplumu ve siyaseti için bir mesele olduğunu kavrayarak hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.