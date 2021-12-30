Bay Kemal, PKK adına o naneyi de yer mi?

Fadime Özkan, HDP'li vekili Feleknas Uca'nın "MİT'in Kuzey Irak'ta kaç elemanı var" diye soru önergesi vermesini "sivri zekalılık" olarak nitelendirdi. Uca'nın soru önergesine cevap alabileceğini sanmadığını, ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun durumdan vazife çıkarmasını beklediğini ifade eden Özkan, "Merkez Bankası'na ve TÜİK'e yaptığı baskın gibi, PKK adına MİT'in kapısına da dayanır mı CHP lideri, ne dersiniz?" diye sordu. İşte Star gazetesindeki o dikkat çekici yazı:

"(...) CHP bir süredir, tarihi, geleneği ve sadık bir kitlesi olan bir partiye ait olamayacak bir akılla yönetiliyor.

Yalan, sürekli söyleniyor.

İftira olduğunu bilerek iddialar ortaya atıyor Kılıçdaroğlu. Hiç birini ispatlamıyor. İftira olduğu mahkeme kararıyla tescillense de hiç oralı olmuyor. Yeni bir yalan ve iftirayla yeniden gündem oluyor.

Devlete, devlet kurumlarına, devlet adamlarına, ortak değerlere ve sembollere, 15 Temmuz gibi herkesin tecrübe ettiği gerçeklere saldırıyor. Sarsmak, lekelemek, şüphe uyandırmak istiyor.

Son zamanlarda ise eş zamanlı "şok hamleler" geliyor ittifak ortaklarından.

Muhatabında ve siyasi kamuoyunda infial yaratacak türden zorlamaların ardı arkası kesilmiyor.

Şok. Şok. Şok.

74 yaşındaki Kemal Bey Meclis kürsüsünde pespaye mimikler, küfürlü el hareketleri yapıyor!

63 yaşındaki İP'li Türkkan kameraların önünde şehit abisinin boğazına sarılıp bacısına küfrediyor!

65 yaşındaki tek kadın siyasi parti lideri Meral Hanım partili küfürbaza arka çıkıyor ve Meclis'te şeddeli küfürlerle kendi kalitesini sergiliyor!

Diğer ortak HDP'nin rijit söylemleri ise vaka-i adiyeden sayılır. Mütemadiyen PKK'yı savunup Öcalan'a özgürlük istiyor onlar.

Ama Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayetler olacak" anonsuyla girdiği yolun bir siyasi partiye itibar, itimat ve iktidar getirmeyeceği açıktır.

Bu bir siyaset olamaz.

Bunu yapan bir daha insan içine çıkamaz.

Şehit cenazesine gidemez.

Evlatları için HDP kapısında PKK'ya kafa tutan Diyarbakır annelerini ziyaret edemez.

Söz verdiğinde kendisine inanan bulamaz.

Bu olsa olsa kamikaze hareketidir. Siyaset değildir.

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CHP'nin ruh ikizi HDP'den bir vekil, TBMM'de milletin vekilleri için tanınan bir hak ve yetkiyi kullanarak MİT'in Kuzey Irak'taki faaliyetleri hakkında bilgi istemiş!

TSK'nın ve MİT'in başarılı operasyonları sayesinde artık ne yurt içinde ne yurt dışında başlarını inlerinden çıkabiliyor PKK.

Öyle perişanlar ki terörist başları her konuşmalarında ağlıyor. Ve her konuşmalarında isim vererek HDP, İyi Parti ve CHP yöneticilerine ne yapmaları gerektiğini bildiriyor.

HDP vekili Feleknas Uca da böyle bir talimat almış olmalı ki PKK lehine istihbarat toplamaya kalkmış. Verdiği önergede "MİT'in Kuzey Irak'ta kaç elemanı var" diye soruyor "sivri zekalı" HDP'li.

Cevap alabileceğini sanmam.

Ama Kılıçdaroğlu'nun durumdan vazife çıkarmasını beklerim.

Merkez Bankası'na ve TÜİK'e yaptığı baskın gibi, PKK adına MİT'in kapısına da dayanır mı CHP lideri, ne dersiniz?"