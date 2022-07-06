Bay Kemal bu defa çok fena gaza geldi! Tutmayın küçük enişteyi

CHP MYK, önceki gün Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Edinilen bilgilere göre, toplantıda TBMM’nin tatile girmesiyle saha çalışmalarının artırılması kararı alındı. Bu kapsamda, Meclis’in kapalı olduğu süreçte Kılıçdaroğlu, 18 Temmuz’dan sonra her salı farklı bir ile gidecek, saat 13.30’daki grup toplantıları partili milletvekillerinin de katılımıyla Meclis açıkmış gibi sürecek. Toplantılar ilin durumuna göre açık havada ya da kapalı salonlarda yapılacak.