Batuhan Yaşar: Abdullah Gül adaylığını yarın açıklayabilir!

Batuhan Yaşar'ın kulis bilgilerini paylşatığı yazının ilgili kısmı şu şekilde;

"Gül cephesinde büyük hayal kırıklığı oluştu..

Ama Necmettin Erbakan ödül töreninde kızılcık şurubu içilerek etrafa “gülücükler” dağıtıldı..

En azından CHP ve İYİ Parti hâlâ cepteydi..

Ama orada da kümülüs bulutları toplanmaya çoktan başlamıştı..

Bazı bilgiler edindik..

Kararını aslında dün öğleden sonra verdi:

Gül’ün cumhurbaşkanlığı adaylığı 27 Nisan Cuma günü açıklanacak..

Ama rezerv koymakta fayda var..

Son ana kadar beklenmeli.. Her an her şey değişebilir.."

Peki bu iş nasıl olacak?

Ya 100 bin imza yetişmezse..

Pazar günkü “Güneş Motel 2018’in” bir başka versiyonu ile karşılaşabiliriz..