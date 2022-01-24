Batuhan Kör kimdir kariyeri? Batuhan Kör hangi takımlarda oynadı?
Lider Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan Batuhan Kör'ün pazartesi günü Trabzon'da olması bekleniyor. Peki, Batuhan Kör kim? Batuhan Kör kaç yaşında?
Şampiyonluk yarışında zirveyi kimselere bırakmayan Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak bordo-mavili kulübün Batuhan Kör ile ilgilendiği haberleri geldi. Peki, Batuhan Kör kimdir?
Batuhan Kör kimdir kariyeri? Batuhan Kör hangi takımlarda oynadı?
Batuhan Kör 9 Mart 2001'de Trabzon'da dünyaya geldi. Santrfor mevkiinde oynayan Batuhan Kör, 1.Lig ekiplerinden Bursaspor'da forma giyiyor.
Altyapı kariyerine 2014 yılında Bursaspor'da başlayan Batuhan, 9 Temmuz 2019'da yeşil-beyazlılarla profesyonel sözleşme imzaladı. Bursaspor A Takımıyla 58 maça çıkan Batuhan Kör 3.168 dakika sahada kaldı ve 16 gol kaydetti.