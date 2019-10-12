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Batuhan Karadeniz konuştu: Falcao...

Bir dönem Beşiktaş’ın forması giyen şu anda Bandırmaspor’da görev alan Batuhan Karadeniz gündeme dair açıklamalarda bulundu.

12 Ekim 2019 Cumartesi 22:42
Batuhan Karadeniz konuştu: Falcao...

Radyospor’da Salim Manav’ın konuğu olan Batuhan Karadeniz, “Sakaryaspor maçı benim için önemli bir maç olacak. Sakaryaspor’da geçtiğimiz yıllarda forma giymiştim. O sezon şampiyonluk nasip olmamıştı. Bandırmaspor'a geçen sezonun ikinci yarısında geldim. Son saniye golüyle takımı ligde tuttuk. Buraya gelişimde asbaşkanımız Onur Göçmez’in büyük katkısı oldu. Geçen sezon ve bu sezon Onur Göçmez büyük bir yükün altına girdi. İnşallah biz de bu sezon hedefe ulaşır ve Onur Göçmez'i mutlu ederiz. Onur Göçmez'in katkıları olmasaydı Bandırmaspor şu anda çok kötü bir durumda olabilir ve transfer yasağı alabilirdi. Onur Göçmez’in benimle ilgili yorumunu takip ettim. Çok mutlu oldum.” ifadelerini kullandı ve ekledi:

"Sosyal medyada yazılan yorumları ben takmıyorum fakat..."

“İnsanlarda bana karşı ne yazık ki ön yargı var. Her gittiğim kulüpte kadro dışı kalmalarım gündeme getiriliyor. Sosyal medyada bana ait olmayan cümleler paylaşılıyor. Geçtiğimiz günlerde mesela ailem gösterdi. Ben, ‘Zlatan’a benzetilmek abartı benim arkamda Messi oynamadı’ demişim. Ben böyle bir açıklama yapmadım. ‘Kral olacaksın, kral yapmayacaksın’ sözünü ben demişim gibi yıllarca konuştular ve eleştirdiler. Sosyal medyada yazılan yorumları ben takmıyorum fakat ailem özellikle de eşim etkileniyor. Mesela bu yazılan yorumlara ya da yazılan yalan haberlere karşı bir şey de yapamıyorsunuz.”

“Beşiktaş için inşallah en güzeli olur. Kim başkan seçilirse seçilsin kazanan Beşiktaş olsun. Beşiktaş’ın bende yeri çok ayrı. Beşiktaş’ta doğru bir zamanda oynadığımı düşünüyorum. Tabii o dönem benim de hatalarım oldu.”

"İsteselerdi beni transfer ederlerdi"

“Galatasaray beni istese alırdı. Geçen sezonun ikinci yarısında ben de iddiaları sosyal medyadan takip ettim. Galatasaray, Fenerbahçe veBeşiktaş ülkemizin önemli kulüpler arasında ve bu kulüpler hangi yerli oyuncu isterse alabilecek güce de sahipler. Bir gün çok önemli bir teknik direktör bana şunu söylemişti. ‘Bizi denizde buldular, hoca yaptılar, telefon falan da yoktu. Denizde tatildeyken buldular.’

"Falcao 30 gol atar"

“Ülkemizde özellikle Süper Lig’de çok önemli golcüler var. Falcao’nun kalitesini tartışmaya gerek yok bu sezon Galatasaray’da 30 gol atar. Bence atması da lazım.”

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 22:42
  1. Sakarya
  2. Batuhan Karadeniz
  3. Futbol
  4. Beşiktaş
  5. Galatasaray
  6. Falcao

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