Batuhan Karacakaya'dan beklenmedik Netflix çıkışı! Bir anda magazin dünyasının hedefi oldu!

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Türk-aile yapısını ifsad projelerinden birisi haline gelen Netflix, magazin dünyasından bazı isimlerde de rahatsızlık sebebi oldu.

Beklenmedik çıkış!

Çocukluğunda Aşk-ı Memnu adlı ahlaksız yapımda rol alıp, bir dönem katıldığı Acun'un devşirme yarışma programı Survivor ile ünlenen Batuhan Karacakaya'dan beklenmedik bir Netflix çıkışı geldi.

"Ben Netflix'te dizi izlerken bir anda çok açık bir sahne ile karşılaşmaktan çekiniyorum." diyen Karacakaya, "Benim muhafazakar bir ailem var. Salonda Netflix izlerken, annem bir anda yanımdan geçer ve önümde saçma sapan bir sahne olur diye geriliyorum. Bazı dizileri salonda rahat rahat izleyemiyorum." ifadelerini kullandı.

Batuhan Karacakaya, Netflix'i bu sözlerle eleştirirken, diğer yandan da "RTÜK'ün üstümüz çıplak diye ceza vermesine karşıyım." dedi ama magazin dünyasının hedefi olmaktan kurtulamadı. Karacakaya'nın, gerçek yüzü ile tanıştığı magazin mahallesi, oyuncuyu linç etmek için birbiri ile yarıştı.