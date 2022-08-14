Batuhan Karacakaya ile İsmail Balaban'ın arası bozuk mu? Küslüğün sebebi kim?

İsmail Balaban ile Batuhan Karacakaya'nın Arası Bozuk mu? Abi Kardeşin Arası Neden Bozuldu? Küslüğün Sebebi Hikmet Tuğsuz mu?

Bir yarışmada 2021'de aynı takımda mücadele eden ve oldukça samimi olan Batuhan Karacakaya ve İsmail Balaban zamanla abi kardeş kadar yakın olmuşlardı. 2021'den yarışmadan elenen Batuhan Karacakaya, yarışmadan elendikten sonra tüm desteğini İsmail Balaban'a vermiş, kendi hayranlarının oylarını da İsmail Balaban'a vermeleri konusunda çaba harcamıştı. İsmail Balaban'ın şampiyon olmasından sonra en çok sevinen isimlerden biri de Batuhan Karacakaya olmuştu.

Hatta Batuhan Karacakaya, İsmail Balaban'a olan vefasını ve bağlılığını devam ettirmiş, Balaban'ın yer aldığı güreş müsabakalarında da kendisini yalnız bırakmamıştı. internetmanset' te yayınlanan habere göre; Her yerde ve her platformda ''abim'' dediği İsmail Balaban'ı yalnız bırakmayan Batuhan Karacakaya, aynı vefa ve desteği kendisi içinde bekledi ve ihtiyacı olduğunda İsmail'in kendisine desteğini esirgemeyeceğinden emindi.

2021'de büyük hayal kırıklığı yaşayan Batuhan, İsmail Abisinin desteğine de fazlasıyla güveniyordu. İsmail Balaban'da hem yarışma öncesinde hem de yarışma devam ederken zaman zaman Batuhan Karacakaya'ya olan desteğini gösterdi. Ancak sosyal medyada dolaşan bazı iddialara göre ikilinin arası bozuldu.

Batuhan, ailesi ve hayranlarının, İsmail Balaban'ın yeterince destek vermediğini düşünüyor. Ayrıca Hikmet ve Batuhan'ın birlikte yer aldığı potalarda hem Batuhan için hem de Hikmet için paylaşım yapması, Batuhan fanları tarafından hoş karşılanmadı. İddialara göre Batuhan Karacakaya'nın da İsmail Balaban'ın kendisi için yeterince destek vermediğini düşündüğü iddia ediliyor. Yarışmadan sonra ikilinin bir araya gelip gelmediği bilinmiyor ancak henüz bir araya geldiklerine dair bir fotoğraf paylaşılmadı. Batuhan'ın İsmail Balaban'a kırgın olduğu ve aramadığı, İsmail'in de gönül almak için bir çaba göstermediği öne sürülüyor.