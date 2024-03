Battık bittik diyenleri şoke eden rakam! 1 trilyon 119 milyar dolar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'nın Polatlı ilçesinde düzenlenen iftar programında pazarcı esnafı ile bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak ihracatın artırılması, dış ticaret açığının, cari işlemler açığının kapanması, ülkenin daha fazla yeterli döviz kazandırılması konusunda çalıştıklarını belirterek şunları söyledi:

"Aynı zamanda Türkiye'nin 2 milyon 300 bin şirketlerini ve 2 milyon 220 bin esnaflarımızın da, işlerinden sorumluyuz. Bu çerçevede; pazarcılarımız, bakkallarımız, marketler, kırtasiyeciler, terziler, berberler bütün marangozlar, mobilyacılar, demir doğramacılar hepsi bizim ilgi alanlarımız içinde. Pazarcı deyip asla geçmeyeceğiz. Pazarcılar sayesinde çiftçilerimizin ürettiği o alın teri sebze, meyve, darı, bakliyat hepsi vatandaşlarımızın, tüketicilerimizin sofralarına pazarlardan taşınıyor. Marketlerden taşınıyor. Dolayısıyla pazarcılar çok önemlidir. Alışveriş fonksiyonu icra ediyorlar" dedi.

'Lise yıllarımda pazarcılık yaptım'

Lise yıllarında kendisinin de pazarcılık yaptığını anlatan Bakan Bolat, "Öğleden sonra okuldan geldiğimizde evimizin yakınlarda, pazartesi ve perşembe pazarları olurdu. Orada babamızın bize verdiği görevle abimle beraber çalışırdık. Hayatımız esnafların içinde ve esnaflıkla geçti. Babamız, evimizin rızkını esnaflıktan kazanırdı. Dolayısıyla esnaflarımızın ne kadar toplumumuz ve ülkemiz için, halkımız için, ekonomimiz için önemli olduğunu en iyi bilen insanlarız. Cumhurbaşkanımızın kendisi de bir esnaf, sanatkâr çocuğuydu. Kabinedeki arkadaşlarımızın da çok büyük bölümü yine esnaf ve sanatkâr çocukları, emekçilikten geliyoruz. İşçilik yaptık, esnaflık yaptık, sanatkârlık yaptık. Ve Allah sizlere de aziz milletimize ve ülkemize Ticaret Bakanı olarak hizmet etmeyi nasip etti. Gece gündüz demeden koşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

'Milli gelirde rekor artış'

21 yılda Türkiye ekonomisine 4,5 ekonomi daha katıldığını ifade eden Bakan Bolat, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"230 milyar dolar olan yıllık milli gelir bir trilyon 119 milyar dolara yükseldi. Bunun anlamı bir ekonomik büyüklüğe, 4,5 ekonomik büyüklük daha katılması demektir. Bunu ticarette, tarımda, sanayide, hizmetler sektöründe bütün milletimiz gördü, şahitlik etti. O yüzden de aziz milletimiz Cumhurbaşkanımıza, partisine, Cumhur İttifakı partilerine 17 defa seçim galibiyeti hediye etti. Ve Cumhurbaşkanımızın önderliğinde de bütün kabineler, bütün belediyelerimiz gerçekten halk için, şehirlerimiz için, sektörler için, ülkemiz için canla başla çalıştılar. Bugün bölge ülkelerinin dünya ülkelerinin her tarafta yurttaşlıkları gelişmesinde imrendikleri ülkemiz ve ekonomisi hamdolsun meydana geldi. Nelere rağmen 2008'de, 2009'da dünya ekonomik krizi vardı. 2019'da, 2020'de dünyanın en büyük salgını vardı. 2022'de, bölgemizde bir Rusya, Ukrayna savaşı vardı. 2023 başında çok büyük bir deprem felaketi vardı. Anadolu topraklarının 800 yıldır görmediği büyük ve yıkıcı bir depremdi. Ama hiçbir zaman başımız öne eğmedik. Ayağa kalktık. Milletimizle, toplumumuzla birlikte dayanışma içinde bütün yaraları sarmaya elhamdülillah çabalıyoruz, çalışıyoruz. Bakın dün tam 30 bin kişi deprem bölgesinde ev sahibi oldu. Bu sene sonuna kadar 200 bin kişi olacak."

'Milli gelirde büyük artış'

Bakan Bolat, esnaflara ve pazarcılara bu dönemde çok hizmet edildiğini ifade ederek, "Esnaflarımıza 21 yılda tam 468 milyar lira sübvansiyonlu krediler verildi. Faiz neyse onun yarısını aldılar. 750 bin lira esnaf başına krediler alındı. Bakın 750 bin liranın bugünkü karşılığı 25 bin dolar. 21 yıl önce esnaflarımıza 5 bin lira kredi veriyorlardı. Yüzde 20'si sübvansiyonluydu faizinin ve onun değeri 3 bin 500 dolardı. Kişi başına milli gelir 3 bin 608 dolardan, 13 bin 110 dolara çıktı. 850 bin esnafımız basit usulde defter tutanlar onların kazançları, vergi kapsamı dışına alındı. Her platformda onların yanında yer aldık. Ama esnaflarımız da, halkımız da her zaman Cumhurbaşkanımızın, AK Parti'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Cumhur İttifakı'nın yanında yer aldılar Allah aziz milletimizden razı olsun. Onları rahatlatmak, onların gelir, yaşam düzeyini, refah düzeyini yükseltmek her zaman boynumuzun borcu oldu. Bugün burada, pazarda sizlerle bir mahalle iftarı yaptık. Pazarcı kardeşlerimizle kucaklaştık. İnşallah bizim hükümet olarak onlara desteklerimiz devam edecek. Sizden ricamız her zaman için, bizim için desteklerinizi esirgemeyin. Biz gece gündüz sizler için çalışacağız" diye konuştu.