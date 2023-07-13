Battığını açıkladı! CHP’li isimden şok Ankara itirafı

ABB bünyesinde çalışıp EYT’den emekli olan ve aylardır kıdem tazminatlarını alabilmek için mücadele eden işçilerin mağduriyetleri ABB Meclisine taşındı. Meclis’te konuşma yapan ABB CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu, “Hepsini bir anda ödemek mümkün değil” ifadelerini kullandı. Neslihanoğlu’na cevap veren Mamak Belediye Başkanı Köse ise, “Bu iş yetenek işi. Finans yönetimi ayrı bir şeydir. Tuttuğu elinde kalan bir belediye yönetimi olamaz.” şeklinde konuştu.

“Belediye'nin nasıl batağa sürüklendiğini Neslihanoğlu gün yüzüne çıkardı”

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında EYT’den emekli olan personellerin sorunu tartışılırken ABB CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu, kürsüden yaptığı konuşmada kendi beceriksizliklerini örtmek için suçu hükümete atarak 7 bakanlıktan fazla bütçeye sahip olan ABB’de EYT’den emekli olan personellerin kıdem tazminatlarının bir anda ödenmesinin mümkün olmayacağını söyledi. Neslihanoğlu’nun söz konusu ifadeleri Yavaş ve ekibinin belediyeyi nasıl batağa sürüklediğini gün yüzüne çıkardı.

“Hepsinin bir anda ödenmesi mümkün değil”

EYT’den emeklilik hakkı kazanan ABB personelinin kıdem tazminatlarını alamamasını hükümete bağlayan ABB CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu, “Ülkede ciddi bir ekonomik kriz var. Paramız değersizleşti. EYT’den emekli olanlar var. Onların tazminat ödemeleri var. 5 bin EYT başvuru var. Bunların kıdem tazminatları ciddi rakamlar tutuyor. Bunların hepsi bir anda ödemek mümkün değil. Program dahilinde belli periyotlarla ödenecek. Hepsinin alacaklarının ödenmesi için bir takvim hazırlanıyor” şeklinde konuştu.

“Senelerdir işçinin hakkını ödeyememişsiniz”

Neslihanoğlu’na cevap veren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise, “İşçilerimizin konusu ABB’nin devasa sorunlarından birisidir. ABB tarihinin en kötü zamanlarını yaşıyor. Lafı evirip çevirerek, genel siyaset yaparak hatanızı örtemezsiniz. Hesap yapmayı bilmiyorsunuz. Yaşar bey kendisi itiraf etti. EYT konusu başından beri bir siyaset malzemesi haline dönüştürüldü. Sayın Yavaş aday olduğunda da belli vaatlerde bulundu. Bugün geldiğimiz noktada Yaşar bey ‘artık biz bu işi yapamıyoruz’ diyor. Planlıyoruz önümüzdeki 10 yıl içerisinde vereceğiz demeye getiriyor. 1 buçuk sene olmuş işçinin hakkını ödeyememişsiniz. Şimdi lafı çevirmeye çalışıyorsunuz. İşin muhatabı Yaşar bey değil aslında. Asıl muhatap Sayın Yavaş’tır. Ancak kendisi ortada yok. Burada kanayan bir yara var. ABB’de çalışan insanların üzüntüsü var. Daha önceki dönemde ABB’de çalışan bir kişi ilçe belediyelerinin 2 katı maaş alıyordu. Siz ne söylerseniz söyleyin bu böyleydi. Personelden kestiğiniz paralar nerede diye soruyoruz hesabını da veremiyorsunuz. 4 sene önce yatan maaşla bugün yatan maaş arasında 2 katı fark var. Bu iş yetenek işi. Finans yönetimi ayrı bir şeydir. Tuttuğu elinde kalan bir belediye yönetimi olamaz.” şeklinde konuştu.

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