Battalgazi’de tarihe yolculuk

Battalgazi Belediyesi tarafından Malatya’da ilk kez 2014 yılında hizmete sunulan Tur Otobüsü, ‘Tarihe Yolculuk’ turlarına bu yıl da devam ediyor. Tur Otobüsü ile vatandaşlar, hem tarihi mekanları geziyor, hem de gezdikleri tarihi mekanların tarihçesi hakkında bilgi ediniyor.

Hafta içi her gün saat 13.00’de Eski Belediye Meydanı’nda hareket eden Tur Otobüsüne vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. 2019 yılının ilk turlarına başlanırken, Tur Otobüsü ile düzenlenen bu turların, tarihi ve kültürel varlıklara karşı duyarlılık noktasında farkındalık oluşturuyor. Vatandaşlar, Tur Otobüsünün bu yıl da hizmete sunulmasından dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkür ederken, otobüs ile tarihi mekanları gezen vatandaşlardan Ahmet Ayçelik, tarihi ve kültürel varlıklara sahip çıkılmasının önemli olduğunu belirtti.

Ayçelik, “Çok güzel bir yer işçiliği güzel yapmışlar, bakımı da güzel. Buraya bir sene önce gelmiştim. Emeği geçenin ellerine sağlık” derken, Merve Uğurlay ise, “Yapılan turlarla birlikte tarihimizi daha iyi bir şekilde öğrenmiş oluyoruz. Zanaat sokağındakiler cidden çok gerçekçi olmuşlar. Eski tarihimizi çok iyi yansıtmışlar, teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Turdan çok memnun kaldığını belirten Murat Serdar isimli vatandaş da, “Turdan çok memnun kaldık, belediyenin hizmetlerinden. Tarihi yapı çok iyi korunmuş, dekorlar orijinal, Selçuklu döneminden kalmış. Kervansaray’daki eski yapı tamamen korunmuş, doku tamamen orjinal. Orada eskiden yaşamış insanların bire bir figürleri gerçekten inandırıcı olmuş. Battalgazi Belediye Başkanına teşekkür ederiz bu imkanı sağladığı için, hizmetlerinin devamını bekliyoruz. Biz, turist olarak geldik buraya ve çok memnun kaldık” ifadelerini kullanırken, Rubale Memmedzade de, “Azerbaycanlıyım, turistim. Her şey çok güzel, geziyoruz. Yapanların eline sağlık” şeklinde konuştu.

Muhamed Mücahit Eren ise, “Geçen senede gelmiştik yine Battalgazi’nin aracı ve rehberlik hizmetiyle. O zaman da çok güzel geçmişti. Memleketimiz, tarih kokan yerler. Rabbim tekrar gelmeyi nasip etsin. Elhamdülillah burada iki rekat namaz kılmayı Allah nasip etti. Sizlerden de Allah razı olsun. Rabbim tarih şuuru ve bu yerlerin kıymetini bilmeyi nasip etsin. Battalgazi Belediyesine de ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.