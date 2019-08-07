0553 313 94 23

Battalgazi Belediye Meclisinde AK Parti gurubu toplandı

Battalgazi Belediye Meclisi AK Parti Grup Toplantısı gerçekleştirildi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 19:01
Battalgazi Belediye Meclisinde AK Parti gurubu toplandı

Battalgazi Belediye Meclisi AK Parti Grup Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda yapılan konuşmalarda, Battalgazi ilçesinin kalkınması ile birlikte Malatya’nın kalkınacağına dikkat çekildi.


Battalgazi Belediye Meclisi AK Parti Grup Toplantısı, Battalgazi Belediyesi İspendere İçmeleri Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Toplantıya, AK Parti MKYK Üyeleri ve Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi belediye Meclis üyeleri ve partili yöneticiler katıldı.


Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Bugün bu mekanda hep birlikte İspendere’mizi tanıma amaçlı, tanıtma amaçlı bir toplantı yapalım dedik. Gurup toplantıları her ay mutat yapılan toplantılardan biridir. Burada alınan gündemle ilgili inşallah görüşlerinize başvurulacak. Bugün gurup toplantımızda 16 maddemiz var. Bu olağan gündemimizi, olan gurup meclis toplantımızı rabbim hayırlara vesile kılsın. Alacağımız kararların özelde Battalgazi, genelde Malatya’mıza ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.


Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, İspendere İçmeleri’nde devam eden çalışmalar hakkında bilgiler vererek, “İspendere, Malatya’mız için çok önemli bir merkez, önemli bir kaynak. Belki Malatyalıların farkına varmadığı veyahut ta unutmuş oldukları bir tesis. Özellikle İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi ile yapılan çalışmalar neticesinde buradaki suyun bir çok hastalığa faydasının olduğu, daha öncesinde sadece böbrek taşları üzerinde etkili olduğu, ama sonrasında gerek sağlık bakanlığı nezdinde yapılan girişimlerde, gerek hıfzıssıhha kurulunda yapılan tetkikler sonucunda özellikle sindirim sistemi üzerinde çok ciddi faydalarının olduğu, zührevi hastalıklar dediğimiz deri hastalıkları üzerinde etkilerinin olduğu, sebebi bilinmeyen ağrılarda etkin bir tedavilerinin olduğu bilinmektedir. Burada dört tane havuzumuz var.Sayın vekillerim 2 tanesi erkek kısmına ait, diğer 2 tanesi de bayan kısmında olan havuzlarımız var. Tabi bunlar sürekli burada bazı ağır metallerin bulunması hasebiyle suyu sürekli sürküle etmemiz lazım. Sürekli sürküle edilen bir suyun da belli bir ısıda tutulması zor bir olay. Çünkü siz bunu yapay sistemlerle ısıtmak zorundasınız” diyerek, tesisin tamamının hizmete sunulması için çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.


İmar ile ilgili Battalgazi ilçesinde önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Güder, “İmar ile ilgili problemler vardı Battalgazi bölgesinde.Biz arkadaşlarımıza ilk geldiğimiz günden itibaren talimatlandırdık. Arkadaşlarımız çalışmalarını yaptılar. Tabi mevcut burada yapılar var, o yapıları dönüştürmemiz hem oradaki vatandaşlar açısından büyük bir külfet, hem belediyemiz açısından büyük bir külfet gerektirdiğini düşünerek, mevcut yapıları şuan korumak kaydıyla Orduzu bölgesinde on bin dönüm olmak üzere, yine Hanımınçiftliği bölgesinde 20 bin dönüm olmak üzere buraların imara açılması hususunda arkadaşlarımız çalışmalarını bitirdiler. Biz 1/1000’lik imar planlarımızı bitirmiş olacağız.İnşallah o bölgeleri de imara açarak Battalgazi’nin bu geri kalmışlığını veyahut ta gelişememişliğini giderme adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu ciddi bir uğraş ciddi bir işlev diye düşünüyorum” diye konuştu.


Battalgazi ilçesinde çiftçilere yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Güder, “Seçimlerden önce ‘Battalgazi bölgesi ve Malatya’mız bir tarım kenti. Çiftçimize yardımcı olmamız açısından çiftçimizin kullanabildiği, ama herkesin sahip olamadığı makine, ekipman parkurunu Battalgazi’mizde oluşturalım’ dedik. Seçimden önce böyle bir vaadimiz vardı. Kırsal kalkınma ile olan çalışmalarımızı son aşamaya getirdik. Tabi bunu yapabilmemiz için bir kooperatifin kurulması gerekiyor. O kooperatifi de arkadaşlar kurdular. İnşallah bize ve encümenimize yetki verildiği taktirde, orada araç parkurunu kurarak hem Milli Eğitim Müdürlüğü’nün elinde olan Ziraat Okulu’nda mevcut atıl durumda bulunan veya az bir para ile tamiratı yapılacak olan araç gereçleri belediyemiz bünyesine alacağız. Bu yönüyle çiftçimize yardımcı olmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.


Başkan Güder, GES çalışmaları hakkında da bilgiler vererek, “GES ile ilgili olarak sayın bakanımızın girişimiyle Dünya Bankası’nda para kaynağı bulundu. İnşallah Eylül ayında GES’imizde özellikle Asfalt Plenti’mizin yanında bir megavatlık GES enerjisini de kuracağız. Battalgazi’mizin şu an 2 megavatlık ihtiyacı var. Bunun 1 megavatını Battalgazi’mize kazandırırsak, önümüzdeki süreçte de diğer ihtiyacımızı karşılamak için elimizden gelen çalışmaları yapacağız” dedi.


AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır’da, Belediye meclis üyeliğinin önemine dikkat çekerek, “Meclis üyelikleri gerçekten temsil noktasında çok önemli, sorumluluğu olan yerler. Dolayısıyla buradaki arkadaşlarımızın hem siyasi tecrübesi, kısa dönem tepeden gelme arkadaşlarımız değil. Hem Ak Parti belediyeciliğini,yöneticiliğini,hem AK Partiteşkilat disiplinini bilen arkadaşlarımız. Dolayısıyla başkanımın etrafında kenetlenerek güzel fikir, düşünceler geliştirerek, inşallah bu hizmetlere katkıda bulunacağımıza yürekten inanıyorum. Yeşilyurt Belediyesi imar açısından bakıldığı zaman gelişmeye ve sosyal donatılar açısından çok rahat alanların bulunduğu bir yer. Battalgazi bölgemiz işte Malatya’nın ticari merkezi olan, ekonomik merkezi olan, işte tarihi alanların bulunması, üniversitenin bu bölgede bulunması, dolayısıyla kendi içerisinde farklı özellikleri var. Malatya’yı bir bütün olarak ele alarak Battalgazi bölgesinin daha çok belki ıslah çalışmaları, cephe çalışmaları, merkezde kalan ticari alanların biraz daha modernazyonuyla birlikte, oraların daha fazla gezilebilir, gezdirilebilir, ticaretinin canlandığı merkezler haline dönüştürülmeli.Her yerin kendine göre bir plan, bir yaklaşımı olmalı. Haliyle belediyelerimizin güzel hizmetler yaptığına şahit oluyoruz. Gayretli başkanlarımızın ortaya koyduğu hedefler çok güzel. Tabi bunların çok iyi anlatılması lazım. Çünkü sürekli karşınızda bir dezenformasyon yapılıyor, sürekli yapılan işlerin küçümsenmesi gibi, karalanması gibi” diyerek, hizmetlerin halka anlatılması bakımında teşkilat mensuplarına ve meclis üyelerine önemli görevlerin düştüğünü söyledi.


AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise, AK Parti’ye verilen desteğin önemine dikkat çekerek, “Seçimler bitti. Milletimiz bizlere çok ciddi destekler verdi. Özellikle Osman başkanımıza ve bizlere çok ciddi destekler verdi.Bu desteklerinden dolayı vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu desteğin sorumluluğu da bir o kadar ağır. Bu ağırlığı taşıyabilecek meclis üyelerimiz ve belediye başkanımızla inşallah bu millete vefa borcumuzu da hep birlikte ödemiş olacağız. Battalgazi, Malatya’mızın önemli merkez ilçelerinden birisi. Malatya’nın bütünüyle kalkınması noktasında Battalgazi’nin geri kalmaması lazım. Aslında bir adımda öne çıkması lazım. Bunun için tüm ekip olarak, biz bir takımsak bütün ekip olarak bu çalışmayı yapmamız lazım. Takımda bir dişlinin aksaması, tüm makinanın işleyişini bozar. Biz hizmet etme noktasında hep birlikte gayret göstermemiz lazım. Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın koordinesinde bu hizmetleri milletimize bir an önce yapmamız lazım. Meclis üyeliği gerçekten çok önemli. Bunu sadece el kaldırma vazifesi olarak görmemek lazım. Bu noktada meclis üyelerimizin her birisi, belediyemiz ve teşkilatlarımızla uyum içerisinde çalışmamız ve milletimize anlatmamız lazım. Sizler her biriniz o bölgedeki çalışmalarımızı anlatmanız lazım. Hem vatandaşın sorunlarını belediyeye anlatmanız lazım. Ama aynı zamanda belediyenin hizmetlerini de vatandaşa anlatma noktasında teşkilatlarımızla birlikte köprü görevi görmekteyiz. Battalgazi’nin özellikle imarı noktasındaki çalışmaları önemli.Kentsel dönüşüm önemli. Bu çalışmaları vatandaşımızla istişare ederek yapmamız lazım. İstişareleri yapamazsak Orduzu’yu, Hanımınçiftliği’ni, Yaygı’nı ve Çöşnük’ü iyi değerlendiremezsek Malatya’ya yazık etmiş oluruz. Sorumluluğumuz bu yüzden ağır. Görevinizi layıkıyla yapacağınıza inancımız tamdır. İnşallah Rabbim sizleri de, bizleri de utandırmaz. Bu millete hizmet borcumuzu yerine getirmiş oluruz. Bizi bu toplantıda bir araya getiren il başkanımıza, belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Son olarak konuşan AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, “Bu görevlerin hepsinin gelip geçici olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Bir gün bitecek. Ömür boyu görevlerde kalmayacağız. Bunun için hemşerilerimizi kırmayalım. Onlara karşı alçak gönüllü olalım. Başkanımızın dediği gibi sizler birer milletvekilisiniz, ama bir gün bu görev biteceğini unutmayın” diyerek, hizmet vurgusu yaptı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 19:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Hedeflerimize ulaşmak üzere olduğumuzu söyleyebiliriz"
    1. "Hedeflerimize ulaşmak üzere..
    2. GÜNCELLEME - Kayseri'de cinayet
    3. Melih Gökçek'ten olay Bodrum..
    4. Ravza Kavakçı, yeniakit.com.tr’ye..
    5. Eskişehir'de Kurban Bayramı namazı..
    6. Şırnak'ta patlama! Ölü ve yaralılar var
    7. Bursa’da yanan 3 apartman havadan..
    8. Milan'dan savunmaya takviye
    9. Serinlemek için girdiği barajda can..
    10. Gençlerbirliği'nde sezon hazırlıkları
    11. Sparta Prag-Trabzonspor maçına doğru
    12. TOKİ Silivri Alipaşa ödemeleri ne..
    13. Kabe’nin tarihi bu müzede muhafaza..
    14. CHP'li vekile partisinden şok! Bakın..
    15. Yemen'deki savaş bir yılda 335..
    16. Turistlerden çaldıkları eşyayı..
    17. "Türkiye ve Gürcistan stratejik ortak..
    18. GÜNCELLEME - İzmir'de 2 aile arasında..
    19. Kocaeli’de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
    20. Erzurum Kurban bayramı namazı saati..
    21. Bakan Gül açıkladı: Af yasası meclise..
    22. Avrupa borsaları İtalya dışında..
    23. Medipol Başakşehir-Olympiakos
    24. Yürüyen Köşk'te bakım çalışmaları..
    25. Motosikletli çarpıştığı otomobilin..
    26. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi..
    27. Abdullah Öcalan'ın avukatlarından..
    28. Kırgızistan’ın eski Cumhurbaşkanı..
    29. Gazişehir Gaziantep Düzce kampını..
    30. TOKİ Gaziantep Kuzeysehir 2.etap 749..
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    Davutoğlu ekibi tehdide başladı: Gereğini yaparız
    Davutoğlu ekibi tehdide başladı: Gereğini yaparız
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz