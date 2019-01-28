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Battal İlgezdi kimdir? CHP Ataşehir belediye başkan adayı Battal İlgezdi

CHP'nin uzun süredir merak edilen İstanbul adayları da açıklandı. 18 saatlik toplantının ardından 29 ilçenin başkan adayı kesinleşti. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Battal İlgezdi, Ataşehir'den yeniden aday gösterildi. Peki, Battal İlgezdi kimdir? Battal İlgezdi kaç yaşında? Battal İlgezdi nereli?

28 Ocak 2019 Pazartesi 09:54
Battal İlgezdi kimdir? CHP Ataşehir belediye başkan adayı Battal İlgezdi

CHP'nin uzun süredir merak edilen İstanbul adayları da açıklandı. 18 saatlik toplantının ardından 29 ilçenin başkan adayı kesinleşti. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Battal İlgezdi, Ataşehir'den yeniden aday gösterildi. Peki, Battal İlgezdi kimdir? Battal İlgezdi kaç yaşında? Battal İlgezdi nereli? 

Battal İlgezdi kimdir?

Battal İlgezdi, 11 Mart 1959 tarihinde Malatya'da dünyaya geldi.

İlkokulu Malatya'da okudu. Daha sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a taşındı ve ortaöğrenimini burada tamamladı.

Lise mezuniyetinin ardından Marmara Üniversitesi'nde eğitimini sürdüren İlgezdi, Eğitim Fakültesi'ni bitirdi. 

Öğrencilik yıllarında başlayan siyaset yaşamını 1984 senesinde SODEP'de sürdürmeye başladı. Daha sonra CHP'li oldu ve yedi sene İstanbul Ümraniye İlçe Başkanlığı görevini sürdürdü.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul İl Sekreterliği görevlerinde aktif siyaset yaptı ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunda da görev aldı.

29 Mart 2009 yerel seçimlerine CHP'den Ataşehir Belediye Başkan Adayı olarak katılan Battal İlgezdi, seçimi kazanarak yeni ilçe olan Ataşehir'in ilk belediye başkanı oldu.

Battal İlgezdi, 8 Aralık 2017 tarihinde, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alındı. 

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 09:54
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