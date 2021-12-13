Batsın sizin rol modelleriniz! Nilgün Belgün, kayınvalidesine yaptığı iğrençliği pişkince bakın nasıl itiraf etti

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Kokuşmuş magazin dünyasında rol model olarak gösterilen isimlerin iğrençlikleri günbegün ortaya çıkarken itirafları da pes dedirtiyor.

Son olarak oyuncu Nilgün Belgün, katıldığı bir röportajda soruları cevaplandırdı ve kayınvalidesine yaptığı iğrençiliği itiraf etti.

eski kayınvalidesi Ayten Alpman'ın kahvesine tükürdüğünü ve bundan pişmanlık duyduğunu dile getirdi.

Kayınvalidesinin kahvesine tükürdüğünü pişkince itiraf etti

Daha öncesinde üç kere evlenmiş ve boşanmış olan Belgün, eski kayınvalidesi Ayten Alpman'ın kahvesine tükürdüğünü ve bundan pişmanlık duyduğunu dile getirdi.

Bir konuda kendisine sinirlendiği için eski kayınvalidesi Ayten Alpman'ın kahvesine tükürdüğünü belirten Nilgün Belgün, 'Yapmamam gerekirdi' dedi.

"Şimdi dönüp bakınca hangisi daha büyük pişmanlık: Eşinize 'erkeğe şiddet' uygulamanız mı, kızdığınız için kayınvalideniz Ayten Alpman'ın kahvesine tükürmeniz mi?'' sorusuna pişkince bir cevap veren Nilgün Belgün, "Bir küçük tokattan bir şey olmaz. Tokadın sebebi aldatılmam ve inkar edilmesiyle ilgiliydi. Ama Ayten Abla'nın kahvesine tükürmek hoş değildi. Kızgınlıkla yaptım bir kere, oldu yani. Olmasa iyi olurdu tabii." ifadelerini kullandı.

Belgün, "Söylemesem kimse bilmezdi." diyerek de kendisini aklamaya çalıştı

Laikçi yaşam tarzını suçlamak yerine evliliği suçlamıştı

Laikçi yaşam tarzını suçlamak yerine aldatıldığı için evliliği suçlayan ve adeta zinaya teşvik eden Nilgün Belgün, geçtiğimiz ay verdiği bir demeçte, "Evliliklerimin ömrü hep beş yıl oldu. Evliliğin insan doğasına aykırı olduğunu düşünüyorum" demişti.

Zinaya kapı aralayan ve laikçi yaşam tarzının aldatmalara neden olduğunu idrak edemeyen Belgün, "Gözümün önünde oldu bütün olaylar. Arkadaş grubuyduk ve her yere birlikte gidip geliyorduk. Bu arkadaş grubundan biriyle beni aldattı ve evliliğimiz bu sebeple bitti" demişti.