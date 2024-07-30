Batsın böyle medeniyet! Ahlaksızlık ve namussuzluk, paçalarından akıyor

Kurtuluş Tayiz, muasır medeniyet seviyesinin Batı'da aranmasının artık geçersiz olduğunu söyledi. Tayiz, küreselcilerin medeniyeti dönüştürerek yeni bir egemenlik modeli oluşturduğunu belirtti. Tek kutuplu dünya dayatmasının insanlığı değil, uygarlığın sonunu getireceğini ifade eden Akşam gazetesi yazarı Tayiz, Türkiye'nin çok kutuplu dünya düzeninde yerini belirlemesinin önemini vurguladı. Kurtuluş Tayiz, şunları kaydetti:

“(…) Olimpiyatlarda karşımıza çıkan (…) görüntüler aslında küreselcilerin medeniyetsizleştirme projesinin ta kendisi.

"Muasır medeniyetin" peşinden gitmeyi bırakmayalım fakat küreselcilerin önümüze koyduğu tasarımı "medeniyet" sanma hatasına da düşmeyelim.

Küreselcilerin 'medeniyet tasarımı" yeni bir egemenlik modelini içeriyor. Toprağa, tarihsel süreç içinde oluşan kültüre, geleneğe dayalı mevcut egemenlik ve iktidar biçimlerini ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Yani bilinen mevcut uygarlık modelini dönüştürerek tasfiye ediyorlar.

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Küresel iktidar için iki büyük engel bulunuyor; milletlerin varlığına dayanan kimlikler ve devlet yapıları ile cinsiyete dayalı insan varlığı. Kimlikleri sıfırlamadan dünyaya küresel bir egemenlik biçimi asla gelmez. Bunun için uygarlığın ana sütunları olan milletleri, devletleri, aile ve cinsiyetleri dönüştürerek sıfırlamaları gerekiyor. Büyük reset tamamlanmadan küresel iktidar yerleşemez bu dünyaya.

Bu açıdan bakıldığında çok kutuplu dünya tartışmaları her zamankinden daha fazla bir anlam taşıyor. Batı sistemi, dünyaya 'tek kutuplu' bir güç dayatması içinde. Rusya ve Çin'i hedef alan saldırıların ve yer yer vekil güçler üzerinden çıkarılan savaşların arkasında bu küresel egemenlik dayatması yatmaktadır.

Ne var ki Batı sistemi artık dünyaya model olmaktan uzaktır. Zira tek kutuplu dünya seçeneği insanlığı değil ama bildiğimiz uygarlığın sonunu getirir. Çok kutuplu dünya insanlığın ve mevcut uygarlığın güç kazanmasını ve küreselcilerin tek dünya egemenliğini bitirir. Türkiye de adım adım yerini, kutbunu netleştirmeye yaklaşıyor. Çetin zamanlar kapıda; (…) "muasır medeniyet seviyesi"ni artık Batı'da aramaktan vazgeçmenin zamanı geldi de geçiyor.”