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Spor Batshuayi'nin attığı gol bakın neye sebep oldu!
Spor

Batshuayi'nin attığı gol bakın neye sebep oldu!

UEFA ülke puanı sıralamasında yerimiz değişti. Temsilcilerimizin dün geceyi 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle kapatmasının ardından UEFA ülke puanı sıralamasındaki yerimiz değişmiş oldu.

Yeniakit Publisher
2022-09-09 11:29:00 -
Batshuayi'nin attığı gol bakın neye sebep oldu!

UEFA ülke puanı sıralamasında yerimiz değişti. Temsilcilerimizin dün geceyi 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle kapatmasının ardından UEFA ülke puanı sıralamasındaki yerimiz değişmiş oldu.
UEFA ülke puanı sıralamasında yerimiz, dün akşam alınan puanların ardından değişti. 21. sırada bulunan Türkiye, özellikle Fenerbahçe'nin aldığı kritik galibiyetin ardından yeniden 20. sıraya yükseldi. Batshuayi'nin attığı son dakika golü Türkiye'ye umut verdi.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA TEKRARDAN 20. SIRADAYIZ
Fenerbahçe'nin son dakika golüyle Kiev'i mağlup etmesi, ülke puanı sıralamasında önemli rol oynadı. Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'dan gelen puanlarla birlikte sıralamada tekrar 20. sıraya yükseldik.

İşte güncel sıralama:

Hırvatistan 25.150

Yunanistan 24.725

Danimarka 24.625

20. TÜRKİYE 23.700

İsrail 23.250

Kıbrıs Rum Kesimi 22.275

ÜLKE PUANI NASIL HESAPLANIYOR?
Ülke puanları, uluslararası turnuvalara katılan takımların, yine o ülke adına Avrupa'da mücadele eden tüm takımların aldığı puanlarla toplanarak, takım sayısına bölünmesiyle ortaya çıkıyor.

Takımlar elemelerde aldıkları galibiyetlerde 1, beraberliklerde ise 0,5 puan kazanıyor. Grup aşamalarında ise galibiyete 2, beraberliğe de 1 puan veriliyor.

 

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