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Spor Batshuayi, Beşiktaş'ı gerçekten çıldırttı!
Spor

Batshuayi, Beşiktaş'ı gerçekten çıldırttı!

Geçtiğimiz sezon forvet hattında Batshuayi'nin beklentilerin ardında kalması sonrası Beşiktaş, Wout Weghorst, Cenk Tosun ve Jackson Muleka gibi hücumcu oyuncuları renklerine bağladı. Son olarak siyah beyazlılar, bu kez de gündemine 20 yaşındaki Makedon forvet Mario Ilıevski'yi aldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-07 12:41:00 -
Batshuayi, Beşiktaş'ı gerçekten çıldırttı!

Geçtiğimiz sezon forvet hattında Batshuayi'nin beklentilerin ardında kalması sonrası Beşiktaş, Wout Weghorst, Cenk Tosun ve Jackson Muleka gibi hücumcu oyuncuları renklerine bağladı. Son olarak siyah beyazlılar, bu kez de gündemine 20 yaşındaki Makedon forvet Mario Ilıevski'yi aldı.

Yeni sezon için kadro yapılanmasını hızla sürdüren Beşiktaş, hücum oyuncusu arayışı için rotasını Bulgaristan'a çevirdi.

Valerien Ismael yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına hızla devam eden Kartal, transfer sezonunda nokta atışı takviyelerle kadrosunu genişletiyor.

İki pozisyonda da görev alabiliyor

Son verilere göre 20 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 350 bin euro. Öte yandan 1.81 boyundaki genç oyuncunun en önemli özelliklerinden birisi santrfor pozisyonunda oynamakla birlikte kanat forvet olarak da görev yapabiliyor olması.

Geçen sezon 39 maça çıkan Makedon oyuncu, 17 gol ve 10 asistlik performansıyla büyük beğeni toplamıştı.

 


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