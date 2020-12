Batman'ı yaptığı plastik, krom ve altın kaplama petrol pompası maketleriyle tanıtıyor

63 yaşındaki Bahri Kenan Şen, "at başı" tabir edilen plastik, krom ve altın kaplama maketlerin ilgi görmesinden memnun - Şen: - "Hemşehrilerimiz Batman dışındaki dostlarını ziyarete gittiği zaman en güzel Batman hatırası olarak bu at başlarını götürüyor. Üzerine isim de yazabiliyoruz. Kentte ayrılanlar Batman hatırası olarak at başı alıyor"