THY - Nevşehir
0553 313 94 23

Batman’dan trafik kazası: 4 yaralı

Batman’dan Hasankeyf istikametine doğru gitmekte olan hafif ticari araç virajı alamayarak şarampole devrildi, kazada 4 kişi yaralandı.

28 Ağustos 2018 Salı 14:49
Batman’dan trafik kazası: 4 yaralı

Kaza, Hasankeyf yolu Kılıç köyü mevkiinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen hafif ticari araç sürücüsü yol kenarındaki mıcırların da etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybederek virajı alamayıp şarampole yuvarlandı. Sürücü ile birlikte araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. İsmi öğrenilemeyen yaralılardan ikisi olay yerinde ayakta tedavi edilirken, diğer iki yaralı ise Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

 

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 14:49
  1. Batman
  2. gündem
  3. dünya
  4. iha
  5. Güncel Haberler
  6. Son Dakika Haberleri
  7. Türkiye
  8. Politika
  9. Ekonomi
  10. Finans
  11. Döviz
  12. Borsa
  13. Spor
  14. Futbol
  15. siyaset
  16. Sağlık
  17. Kültür Sanat
  18. Müzik
  19. Sinema
  20. Magazin
  21. Moda
  22. Bilim Teknoloji
  23. Hava Durumu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    118 yaşındaki kadın dünyanın en yaşlısı olabilir
    1. 118 yaşındaki kadın dünyanın en..
    2. Çocukları kendisine gösterilmeyen baba..
    3. Kafası parmaklıklara sıkışan minik kız..
    4. Hava kirliliği zekayı geriletiyor! 32..
    5. Roma gol attı, hocası elini kırdı!
    6. Gomis'in yıllık kazanacağı para dudak..
    7. İYİ Partili Başkanı isyan etti: Bizi..
    8. İspanya'da göçmenler gözaltına alındı!
    9. Merkez Bankası'ndan dolar hamlesi
    10. Çanakkale'de 101 kaçak göçmen yakalandı!
    11. AB'den Donald Trump'a sert uyarı..
    12. Trump bu kez Google'a sardı... Bakın..
    13. Fuat Oktay, ATO heyetini Beştepe'de..
    14. Rusya'nın Türkiye maçı aday kadrosu..
    15. Mısır'da 6 kişiye idam kararı verildi
    16. İnsanların güvenliği için kendi canını..
    17. Bolu’da canını hiçe saldı, otoyoldan..
    18. Ronaldo Enes Ünal'ın patronu olacak
    19. Pendik'te çocuk parkında ateş açan..
    20. İBB 7 ayda 110 ülkeden 5 bin yabancı..
    Türk Savunma Sanayii Çin basınında! 'ABD saldırsa da ekonomiyi kurtaracak'
    Türk Savunma Sanayii Çin basınında! 'ABD saldırsa da ekonomiyi kurtaracak'
    Macron yine saldırdı! 'Erdoğan Türkiye'si ile Atatürk Türkiye'si aynı değil'
    Macron yine saldırdı! 'Erdoğan Türkiye'si ile Atatürk Türkiye'si aynı değil'
    Ekonomi Bakanlığı önerdi, Rusya bölünüyor!
    Ekonomi Bakanlığı önerdi, Rusya bölünüyor!
    Körfez'de büyük gerginlik! "ABD'nin orada işi yok"
    Körfez'de büyük gerginlik! "ABD'nin orada işi yok"
    TRT'den alkış alan tavır! Yayından kaldırdılar
    TRT'den alkış alan tavır! Yayından kaldırdılar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    AK Parti'nin yerel seçim anketi
    AK Parti'nin yerel seçim anketi
    Başkan Erdoğan'dan İran'a kritik ziyaret
    Başkan Erdoğan'dan İran'a kritik ziyaret