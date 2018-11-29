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Batman'da yolcu treni, ticari aracı biçti! 2 yaralı

Batman'da bulunan kontrolsüz hemzemin geçitte yolcu treninin, hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

29 Kasım 2018 Perşembe 16:12
Batman'da yolcu treni, ticari aracı biçti! 2 yaralı

Batman'da kontrolsüz ve bariyersiz geçitte yolcu treninin, hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada, yaklaşık 100 metre sürüklenen araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır-Batman seferini yapan yolcu treni, merkeze bağlı Balpınar beldesi girişindeki kontrolsüz ve bariyesiz geçitten geçen 54 RK 052 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazada yaralanan ve ticari araçta sıkışan Ahmet Şen ve Cemil Aydemir, AFAD ve itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkartıldı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

'Kontrolsüz ve bariyersiz geçitler var'

Birleşik Taşımacılık Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Nusret Basması, Diyarbakır-Batman güzergahındaki kontrolsüz geçişler için önlem alınması gerektiğini belirterek, "Batman-Diyarbakır güzergahında bir çok kontrölüsüz ve bariyersiz geçitler var. Bu konuda belediyelerin tedbir alınmasını talep ediyoruz. Kazanın meydana geldiği yer de kontrölsüz geçit. Plaktorna kurulmasını  Demiryolu Genel Müdürlüğü'nden talep ediyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 16:12
  1. Diyarbakır
  2. Yolcu treni ticari aracı biçti
  3. Batman
  4. tren kazası
  5. Tren otomobile çarptı
  6. yaralılar var

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