Batman'da yeni operasyon başladı
Batman'da 620 personelin katılımıyla Eren Kış-14 Operasyonu başlatıldı.
Batman'da 620 personelin katılımıyla Eren Kış-14 Operasyonu başlatıldı.
Ayrıntılar geliyor...
Bu azınlığın dediği mi olacak, milyonların istediği mi? 20 kişi toplayıp tehdit savurdular: Toplanmalar devam ederse...
Batman'da 620 personelin katılımıyla Eren Kış-14 Operasyonu başlatıldı.
Batman'da 620 personelin katılımıyla Eren Kış-14 Operasyonu başlatıldı.
Ayrıntılar geliyor...
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