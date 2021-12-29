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Gündem Batman'da yeni operasyon başladı
Gündem

Batman'da yeni operasyon başladı

Batman'da 620 personelin katılımıyla Eren Kış-14 Operasyonu başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 10:10:00 -
Batman'da yeni operasyon başladı

Batman'da 620 personelin katılımıyla Eren Kış-14 Operasyonu başlatıldı.

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