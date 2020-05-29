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Aktüel

Batman’da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-29 19:29:44 -
Batman’da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

BATMAN (AA) - Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda satışa hazır paketlerde 6 kilo 35 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklandı, biri serbest bırakıldı.

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