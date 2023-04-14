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Yerel Batman’da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 1 gözaltı
Yerel

Batman’da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 1 gözaltı

Yeniakit Publisher
2023-04-14 18:56:00 -
Batman’da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 1 gözaltı

Batman’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Batman’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesinde çalışma başlatıldı.

1 şüpheli gözaltına alındı

Çalışmalarda terör örgütü içerisinde faaliyet yürütenler ve örgüt propagandası yapanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 1 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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