Batman'da tefeci operasyonu: 3 gözaltı
BATMAN (AA) - Batman'da tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tefecilik suçunu önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında Meydan Mahallesi'nde 2 iş yerine operasyon düzenlendi.
Aramada, 39 POS cihazı, 7 bin 290 POS makinesi slipi, 85 kredi kartı, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, 28 fişek, 6 tapu senedi, 7 senet, 2 firma kaşesi ile 67 bin 460 lira ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.