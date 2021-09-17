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Yerel Batman'da şüpheli çanta paniği!
Yerel

Batman'da şüpheli çanta paniği!

Batman Belediyesinin karşısındaki sokakta bir kaldırımda bırakılan çanta paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanınca kontrolü şekilde patlatılan çantadan el bombası çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 08:19:00 - 2021-09-17 08:21:51
Batman'da şüpheli çanta paniği!

Olay, saat 22.00 sıralarında Batman Belediyesi karşısındaki sokakta yaşandı. Sokakta sahipsiz çanta görenler, durumu polise bildirdi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, bölgeye güvenlik şeridi çekip, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapatarak, çantanın yanına kimseyi yaklaştırmadı. Özel koruyucu kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanı, şüpheli çantanın yanına fünyenin bir ucunu bırakıp, uzaktan kumandayla kontrollü patlatmayı gerçekleştirdi.

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