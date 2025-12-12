Batman’da şehit Emre Albayrak’ın adı yaşatıldı! Uyuşturucu darbesiyle zehir akışı kesildi!
Batman’da, İstanbul’daki operasyonda şehit olan Polis Memuru Emre Albayrak’ın adına düzenlenen çalışmada güvenlik güçleri uyuşturucu tacirlerine ağır bir darbe indirdi.
Batman’da İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şehit düşen Polis Memuru Emre Albayrak adına gerçekleştirilen operasyonda 35 kilo 800 gram skunk, 2 kilogram esrar ele geçirildi.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda şehir girişinde durdurulan tırda arama yapıldı. Narkotik köpeği Mailo ile tırda yapılan aramada gizli bölmelerine valizler içerisinde zulalanmış 35 kilo 800 gram skunk uyuşturucu maddesi, 2 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan tır sürücüsü emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.
Gündem
Mehmet Akif Ersoy’un gözaltına alındığı uyuşturucu soruşturması büyüyor: Başsavcılık gözaltına alınan isimlerin listesini paylaştı