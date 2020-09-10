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Aktüel Batman'da öldürülen kişinin cesedi metruk binada bulundu
Aktüel

Batman'da öldürülen kişinin cesedi metruk binada bulundu

Gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-10 17:19:37 -
Batman'da öldürülen kişinin cesedi metruk binada bulundu

BATMAN (AA) - Batman'da, boğazı kesilerek öldürülen kişinin cesedi metruk binada bulundu, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan metruk bir binada boğazı kesilmiş halde erkek cesedi bulundu. Cesedin Vedat T'ye (59) ait olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma sonucu şüpheli Y.Ç. (18), suç aletiyle yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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