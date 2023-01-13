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Yerel Batman'da minibüse silahlı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı
Yerel

Batman'da minibüse silahlı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı

Batman'ın Kozluk ilçesinde bir minibüse silahlı saldırı düzenlendi. 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-13 08:04:00 -
Batman'da minibüse silahlı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı

Kozluk ilçesinin Armutlu köyünde, minibüse uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi.

İhbar üzerine köye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Araçtaki Hifzullaf Güler ve Abdurrahman Güler olay yerinde hayatını kaybetti. Ömer Güler, Hüseyin Güler, Necmettin Güler, İsmet Güler ve Mehmet

Özcan yaralandı. Yaralılar Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Köyde geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri,şüpheli H.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Güler ve Durmaz aileleri arasında Haziran 2022'de de silahlı kavga yaşanmış ve 3 kişi hayatını kaybetmişti.

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