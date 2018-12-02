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Batman'da korkunç kaza! 1 ölü, 4 yaralı

Batman'da hafif ticari aracın kayganlaşan yolda takla atması nedeniyle meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

02 Aralık 2018 Pazar 15:45
Batman'da korkunç kaza! 1 ölü, 4 yaralı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, bariyere çarptıktan sonra takla atan hafif ticare araçtaki Berat Güneş (18) öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam Suçeken köyü yakınlarında meydana geldi. Hasankeyf yönüne giden, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 63 F 1193 plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp bariyere çarptıktan sonra takla attı. Kazada araçtaki 5 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ambulanslara taşınan yaralılar, Batman Bölge Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Berat Güneş, doktorlarn çabasına karşın kurtarılamadı. Güneş'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınlarınca toprağa verilirken, tedavisi süren 4 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 15:45
  1. Batman
  2. Hasankeyf İlçesi
  3. Trafik kazası
  4. ölü ve yaralılar var
  5. Berat Güneş

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