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Aktüel

Batman'da kavgada yaralanan genç hastanede yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-06-13 17:06:02 -
Batman'da kavgada yaralanan genç hastanede yaşamını yitirdi

BATMAN (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 31 Mayıs'ta iki grup arasında belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine yaralanan 22 yaşındaki Ercan Aslan, tedavi gördüğü Batman Bölge Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Hastaneden alınan Aslan'ın cenazesi Pınarbaşı Mahallesi'ndeki mezarlıkta gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Gercüş'te 31 Mayıs'ta iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmüş, kavgada bıçak darbeleriyle yaralanan ve Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılan Ferit Künkül (22) ve Aslan ilk müdahalelerin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesine sevk edilmişti.


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