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Aktüel Batman'da karbonmonoksit gazından zehirlenen çift öldü
Aktüel

Batman'da karbonmonoksit gazından zehirlenen çift öldü

Yeniakit Publisher
2021-01-02 00:37:54 -
Batman'da karbonmonoksit gazından zehirlenen çift öldü

BATMAN (AA) - Batman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Bereket Atay (40) ve Hatice Atay (35) çifti ısınmak için sobayı yaktıktan sonra uyudu. Atay çiftinden haber alamayan yakınları, eve geldiğinde çiftin hareketsiz yattığını gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, çiftin karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.

Gazdan etkilenen çiftin 3 çocuğu ise hastanede tedavi altına alındı. Çiftin cenazeleri ise Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.


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