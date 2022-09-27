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Yerel Batman'da kalp krizi geçiren okul müdürü hayatını kaybetti
Yerel

Batman'da kalp krizi geçiren okul müdürü hayatını kaybetti

Batman'ın Sason ilçesinde okulda rahatsızlanan anaokulu müdürü Cihan Kaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-09-27 00:45:00 -
Batman'da kalp krizi geçiren okul müdürü hayatını kaybetti

Batman'ın Sason ilçesinde okulda rahatsızlanan anaokulu müdürü Cihan Kaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Sason Alparslan anaokulunda okul müdürü olarak görev yapan Cihan Kaya, (40) okulda rahatsızlanınca hastaneye gitti. Orada yapılan incelemelerin ardından kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaya’ya yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaya'nın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Köy mezarlığında toprağa verildi

Evli ve bir çocuk babası olan anaokulu müdürü Cihan Kaya'nın cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından Sason ilçesinde Erdemli köy mezarlığında toprağa verildi.

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