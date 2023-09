Batman'da halk isyan etti! 'Artık şunları toplayın!'

Batmanlılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'sokak köpeklerini toplayın' çağrısına kayıtsız kalan belediyeye tepki gösterdi.

Sokak ve parklarda çoğu zaman sürüler halinde dolaşan başıboş köpeklerin güvenliklerini tehdit ettiğini belirten Batman halkı, hızla çoğalan başıboş köpeklerin sokaklarda adeta terör estirdiğini söyledi.

Mezarlıklar, parklar, sokaklar, cami ve gezinti alanlarının başıboş köpeklerin işgali altında olduğunu vurgulayan halk, ölümcül hastalık yayarak ölüme sebep olan köpeklerin toplatılıp barınaklara alınması çağrısında bulundu.

"Köpeklerin kuduz olma ihtimalleri var"

Vatandaş Hasan Kaçmaz, "Başıboş sokak köpekleri kuduz olabilirler. Çünkü sahipsizdirler. Kimse veterinere götürüp aşı ve kontrollerini yapmıyor. Başıboş sokak köpeklerinin toplatılması ve barınaklara götürülmeleri çok iyi olur. Başıboş köpekler dışarda gezerlerse çocuklarımız korkudan dışarı çıkamaz. Çıktığında ise köpek saldırısına maruz kalırlarsa bunun hesabını kim verecek?" diye sordu.

"Buna çözüm bulunmalı"

Batman'da çok sayıda başıboş köpeğin olduğunu dile getiren Hamza Aldemir, "Özellikle parklarda çok varlar. Hatta saldırı haberleri de çok geliyor. Bunların toplatılıp barınaklara götürülmeleri çok önemlidir. Belediyenin bu konuya el atması önem arz etmektedir. Başıboş sokak köpekleri kötü sonuçlar doğurmadan önce buna bir çözüm bulunması çok önemlidir." dedi.

"Köpekler tehlike oluşturuyor"

Başıboş köpeklerin toplatılmasını isteyen Müslim Demirhan ise şunları söyledi: "Çünkü sahip çıkılmazsa her an birilerine saldırabilirler. Sokak köpekleri şu anda tehlike oluşturuyor. Yetkililerde bu konuda görevini yapmıyor. Hiçbir tane başıboş sokak köpeği dışarda kalmaması lazım. Ya sahiplenilsin ya da tehlike oluşturmadan barınaklarda toplatılsın."

"Her an bir çocuğu ısırıp parçalayabilirler"

Başıboş köpeklerin tehlike oluşturduğunu vurgulayan Mahmut Yılmaz, "Başıboş köpeklerin toplatılması için bir barınak olması lazım. Başıboş sokak köpeklerinin kimisi kuduz olabilir, kimisi aşılanmadığı için hasta olabilir. Çocuklarımız okula giderken elleri köpeğe değebilir ve sevebilirler. Bu köpekler her an tehlike oluşturabiliyor. Her an bir çocuğu ısırıp parçalayabilirler. Şu an başıboş sokak köpekleri herkes için tehlike oluşturuyor. Belediyeyi bu konuda en az 10 defa arıyorum ama sonuç alamıyorum. Başıboş köpekler birini ısırıp ölümüne neden olursa bunun artık keşkesi kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

"Köpeklerin yeri sokaklar değil barınaklardır"

Başıboş köpeklerin sık sık parklarda dolaştığını belirten Abdullah Elma, "Millet bundan çok rahatsız oluyor. Kirli ya da hastalıklı olabilecek bir köpek parkta kalktığı yere bir vatandaş oturuyor. O insanlar oradan bir mikrop kapabilir. Ya da o köpek kuduz olabilir. Köpekler çoğu zaman çocuklara, kadınlara ve yoldan geçen vatandaşlara saldırıyor. Batman Belediyesi bu köpekleri toplasın ve bir barınağa götürsün. Binlerce insanın geçtiği yerlerde sürekli köpekler insanlara saldırıyor. Sokak köpeklerinin yeri sokaklar değil barınaklardır." ifadelerini kullandı.

"Belediyeden sokak köpeklerine sahip çıkmalarını istiyoruz"

Başıboş köpek sorununa çözüm bulunmasını isteyen bir diğer vatandaş Osman Cengiz da şunları kaydetti:

"Sokak köpeklerinin toplatılıp barınaklara bırakılması çok iyi olur. Çünkü başta çocuklar ve halk için çok tehlikelidirler. Sabahın erken saatlerinde ve akşam okul giriş ve çıkışlarda rahat bir şekilde evlerine gidemiyorlar. Başıboş sokak köpekleri her an kuduz olabiliyorlar. Belediyeden sokak köpeklerine sahip çıkmalarını istiyoruz." (İLKHA)