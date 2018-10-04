Batman'da hain saldırı! Şehit sayısı 7'ye yükseldi

Batman'da yol yapım çalışmasının güvenliğini sağlayan askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Batman'ın Gercüş ilçesinde bugün saat 06.00 sıralarında güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyon sırasında zırhlı askeri araç geçerken, PKK'lı teröristler yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Patlamada 7 asker şehit oldu. Saldırının ardından bölgeye takviye güvenlik güçleri ve ambulanslar sevk edildi.

Saldırının ardından kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla, bölgede hava destekli geniş çaplı operasyonların sürdüğü bildirildi.