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Batman'da hain saldırı! Şehit sayısı 7'ye yükseldi

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yola tuzaklanan EYP askeri aracın geçişi esnasında infilak ettirildi. Patlama sonucu 7 askerin şehit olduğu öğrenildi.

04 Ekim 2018 Perşembe 08:42
Batman'da hain saldırı! Şehit sayısı 7'ye yükseldi

Batman'da yol yapım çalışmasının güvenliğini sağlayan askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Batman'ın Gercüş ilçesinde bugün saat 06.00 sıralarında güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyon sırasında zırhlı askeri araç geçerken, PKK'lı teröristler yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Patlamada 7 asker şehit oldu. Saldırının ardından bölgeye takviye güvenlik güçleri ve ambulanslar sevk edildi. 

Saldırının ardından kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla, bölgede hava destekli geniş çaplı operasyonların sürdüğü bildirildi. 

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 08:42
  1. Batman
  2. EYP
  3. şehit

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  • KÖKÜNÜZ KURUSUN KÖKÜNÜZ KURUSUN 2 sa önce
    BUNLARI DİNSİZ İMANSIZ YAPANLAR CEHENEM AZAPLARINIZ BOL OLSUN KÖKÜNÜZ KURUSUN HAKKIM KADAR AMİN
  • lütfi kulaççılütfi kulaççı3 sa önce
    O bölgenin muhtarlarına petrolcülerine dikkat edilmeli..Bu gibi kahpece eylemlerin altında hep dost görünen hainler çıkar...
  • cengizcengiz3 sa önce
    40 kelle alınsın en az burunlarından kan olsun irin olsun gelsin torulranıdan evlatlarından çıksın bu milletin ahı inşallah...
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