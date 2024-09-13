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Yerel Batman'da hafif ticari araç takla attı! 3 kişi ucuz kurtuldu
Yerel

Batman'da hafif ticari araç takla attı! 3 kişi ucuz kurtuldu

Yeniakit Publisher
2024-09-13 16:54:00 - 2024-09-13 17:25:02

Batman’ın Gercüş ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yassıca köyü mevkiinde Abdurrahman Ş. (24) idaresindeki 72 EP 743 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Gercüş Devlet Hastanesine, ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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