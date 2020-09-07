Batman'da görev yapan Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı ile Beşeri Kaymakamı Sinan Aşçı görevden alındı
Batman'da görev yapan Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı ile Beşeri Kaymakamı Sinan Aşçı hakkında başlatılan FETÖ soruşturması nedeniyle görevden alındı.
15 Temmuz 2016 yılındaki kanlı darbe girişimini gerçekleştiren ve Amerika Birleşik Devletleri'deki (ABD) sığıntı terörist Fetullah Gülen'in elebaşı olduğu Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonlar devam ediyor.
Batman'da iki kaymakam görevden alındı
Terör örgütüne karşılık yürütülen operasyonda yeni bir gelişme yaşandı.
Batman'da görev yapan Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı ile Beşeri Kaymakamı Sinan Aşçı hakkında başlatılan FETÖ soruşturması nedeniyle görevden alındı.
Abdullah Özadalı'nın Sason Kaymakamlığı'na 10 Eylül 2018 yılında Sinan Aşçı ise Beşiri Kaymakamlığı'na 7 Ağustos 2019'da göreve başladıkları ifade edildi.