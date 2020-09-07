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Gündem Batman'da görev yapan Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı ile Beşeri Kaymakamı Sinan Aşçı görevden alındı
Gündem

Batman'da görev yapan Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı ile Beşeri Kaymakamı Sinan Aşçı görevden alındı

Batman'da görev yapan Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı ile Beşeri Kaymakamı Sinan Aşçı hakkında başlatılan FETÖ soruşturması nedeniyle görevden alındı.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 14:58:00 -
Batman'da görev yapan Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı ile Beşeri Kaymakamı Sinan Aşçı görevden alındı

15 Temmuz 2016 yılındaki kanlı darbe girişimini gerçekleştiren ve Amerika Birleşik Devletleri'deki (ABD) sığıntı terörist Fetullah Gülen'in elebaşı olduğu Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonlar devam ediyor.

Batman'da iki kaymakam görevden alındı

Terör örgütüne karşılık yürütülen operasyonda yeni bir gelişme yaşandı.

Batman'da görev yapan Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı ile Beşeri Kaymakamı Sinan Aşçı hakkında başlatılan FETÖ soruşturması nedeniyle görevden alındı.

Abdullah Özadalı'nın Sason Kaymakamlığı'na 10 Eylül 2018 yılında Sinan Aşçı ise Beşiri Kaymakamlığı'na 7 Ağustos 2019'da göreve başladıkları ifade edildi.

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