0553 313 94 23

Batman'da eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Batman’da üst düzey yetkililere yönelik eylem yapma hazırlığında olan bir teröristin daha yakalandığı bildirildi.

21 Eylül 2018 Cuma 19:44
Batman'da eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Batman’da üst düzey yöneticilere yönelik eylem hazırlığı için kamu kurumları ve hassas noktalarda keşif yaptığı belirlenen bir terörist, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla 17 Eylül’de Recepler köyü kırsalında yakalandı. Yakalanan teröristin üzerinde suikastta kullanacağı tahmin edilen 1 adet Glock marka tabanca ele geçirildi.

Hatırlanacağı üzere 14 Eylül tarihinde de yine üst düzey yetkililere yönelik eylem için Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Tuzlagözü köyünde otostop yapan bir PKK’lı terörist, jandarma arama noktasında yakalanmıştı.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 19:44
  1. Batman
  2. Terörle Mücadele

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TSK'dan ikinci seferberlik tatbikatı
    1. TSK'dan ikinci seferberlik tatbikatı
    2. Trump, kendisi gibi tacizci hakimi..
    3. Kahvaltı sofralarınızı hazırlarken..
    4. Vücutta hormonal dengesizlik neden..
    5. Bezelyenin inanılmaz faydaları
    6. Ganglion kisti belirtileri nelerdir?
    7. Akciğer iltihabı belirtileri nelerdir?
    8. Dünya Sağlık Örgütü, 2016'da 3 milyon..
    9. AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP M...
    10. Mutabakat sonrası dualarla İdlib’e..
    11. Amanoslar teröristlere dar edildi
    12. Gümüşhane'de FETÖ sanığına 8 yıl 9 ay..
    13. Batman'da eylem hazırlığındaki..
    14. Bakan Albayrak: Türkiye 2024 için hazır
    15. Altan kardeşler ve Ilıcak'ın..
    16. Nöbetçi eczane İzmir Bayraklı
    17. Terör devleti İsrail, 1 Filistinliyi..
    18. Nöbetçi eczane Bahçelievler
    19. Nöbetçi eczane Esenler
    20. İstanbul Beşiktaş nöbetçi eczane
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Gemi hani İspanya'ya gidecekti, burada neler oluyor?
    Gemi hani İspanya'ya gidecekti, burada neler oluyor?
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2018
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    İhanete doymuyor... Canlı yayında talimat yağdırmış!
    İhanete doymuyor... Canlı yayında talimat yağdırmış!