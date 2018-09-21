Batman'da eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Batman’da üst düzey yöneticilere yönelik eylem hazırlığı için kamu kurumları ve hassas noktalarda keşif yaptığı belirlenen bir terörist, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla 17 Eylül’de Recepler köyü kırsalında yakalandı. Yakalanan teröristin üzerinde suikastta kullanacağı tahmin edilen 1 adet Glock marka tabanca ele geçirildi.

Hatırlanacağı üzere 14 Eylül tarihinde de yine üst düzey yetkililere yönelik eylem için Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Tuzlagözü köyünde otostop yapan bir PKK’lı terörist, jandarma arama noktasında yakalanmıştı.