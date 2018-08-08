Batman’da evde cephanelik bulundu
Polisin baskın yaptığı evden adeta cephanelik çıktı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.08 Ağustos 2018 Çarşamba 16:25
Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir evde yaptığı aramada 1 adet Glock marka tabanca, 3 adet şarjör, 162 adet fişek, 6 adet uzun namlulu silaha ait şarjör, 172 adet 5.56-45 milimetre çapında fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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