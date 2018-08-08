Batman’da evde cephanelik bulundu

Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir evde yaptığı aramada 1 adet Glock marka tabanca, 3 adet şarjör, 162 adet fişek, 6 adet uzun namlulu silaha ait şarjör, 172 adet 5.56-45 milimetre çapında fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.