Batman'da eşini silahla vurduktan sonra intihar etti
Batman'da bir kişi, eşini silahla ağır yaraladıktan sonra intihar etti.08 Ağustos 2018 Çarşamba 10:52
Batman'da oturan B.O. ve eşi K.O. arasında henüz belirlenemeyen nedenle evde çıkan tartışma evden çıktıktan sonra da sürdü.
Bir süre birlikte yürüyen çift arasındaki tartışma devam etti. Daha sonra tartışmanın büyümesi üzerine Pınarbaşı Mahallesi Sevgi Caddesi'nde B.O, silahla önce eşini sonra da kendisini vurdu.
Ağır yaralanan çift, kentteki özel hastanelere kaldırıldı. B.O, hastanede müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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