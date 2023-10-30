Batman’da Cumhuriyet yürüyüşünden sonra şüpheli paket paniği

Batman’da Cumhuriyetin 100’üncü yılı için düzenlenen yürüyüşün ardından şüpheli paket paniği yaşandı. Fünye ile patlatılan paket boş çıktı.

Batman’da Turgut Özal Bulvarı’nda Cumhuriyetin 100’üncü yıl yürüyüşünü ardından şüpheli bir pakette bomba paniği yaşandı. Yürüyüşten sonra Diyarbakır Caddesi üstünde boş bir alanda unutulan paket polisleri alarma geçirdi. Olay yerine çağırılan bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan paketten hiçbir şey çıkmadı. Pakettin içinden bir şey çıkmamasının ardından vatandaşlar rahat bir nefes aldı.