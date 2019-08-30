0553 313 94 23

Batman'da bir kişinin bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi

Valilikçe, saldırıyı gerçekleştiren kişi ile suça sürüklenen bir çocuğun gözaltına alınarak tutuklandığı, olaya ilk müdahalede bulunan polisler hakkında idari soruşturma başlatıldığı belirtildi

30 Ağustos 2019 Cuma 17:49
Batman'da bir kişinin bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi

BATMAN (AA) - Batman Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıya ilişkin, saldırıyı gerçekleştiren kişi ile suça sürüklenen bir çocuğun gözaltına alındıktan sonra tutuklandığı, olaya ilk müdahalede bulunan polis memurları hakkında ise idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı internet sitelerinde yer alan haberler ve sosyal medyadan yapılan paylaşımlar üzerine Batman Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana gelen olayla ilgili açıklama yapma gereğinin duyulduğu belirtildi.

28 Ağustos Çarşamba günü saat 15.15 suralarında terminalde kavga meydana geldiği, olayda kesici alet kullanıldığı ve bir yaralının bulunduğu yönündeki ihbar üzerine olay yerine saat 15.19'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sevk edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekiplerin olay yerinde bir yaralı şahıs ile olayı gerçekleştiren şüpheli şahsı görmeleri üzerine şüpheli suç aleti ile yakalanmış, yaralının ise ambulans ile en yakın hastaneye sevk edilmesi sağlanmıştır. Konu ile ilgili olaya ilk müdahalede bulunan polis memurları hakkında olaya müdahaleleri yönünden aynı gün idari soruşturma başlatılmış, adli soruşturma sonucu saldırıyı gerçekleştiren R.K. ile suça sürüklenen çocuk A.K. gözaltına alınıp, tutuklanmıştır."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 17:49
  1. Batman
  2. bıçaklı saldırı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GRAFİKLİ - Avrupa kupalarındaki Türk takımlarının zorlu maç trafiği
    1. GRAFİKLİ - Avrupa kupalarındaki Türk..
    2. Antalya'da Rus turistin organlarının..
    3. "Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet..
    4. Bakan Kurum: “116 binanın yer aldığı..
    5. Katar'dan Yemen'deki taraflara..
    6. "Kızılelma hedefimizden, Turan..
    7. Zonguldak'ta maden ocağındaki göçük
    8. Aksakal ve Doğa Mahalleleri doğalgaz..
    9. Barbaros F-244’e Ordu’da yoğun ilgi
    10. Sındırgı’da pehlivanlar anıtı açıldı
    11. Cezaevi firarisi yakalandı
    12. Satranç turnuvası başladı, ilçe..
    13. Çin, WSJ muhabirinin çalışma iznini..
    14. Silahlı saldırıda ölen genç toprağa..
    15. Takla atan otomobildeki 4 kişi..
    16. Miçotakis Berlin'de şoka uğradı!..
    17. Bartın’da Zafer Bayramı’nın 97...
    18. Demokrat Parti İstanbul İl..
    19. Kdz. Ereğli’de 30 Ağustos Zafer..
    20. Kanser hastalarına "moral" etkinliği..
    21. UEFA Avrupa Ligi'nde fikstür belli oldu
    22. Van'da sahte para operasyonu
    23. Bakan Kasapoğlu: "30 Ağustos, milletin..
    24. Bakan Kurum'dan Altındağ'a meydan..
    25. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu işten..
    26. Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü
    27. 56. Antalya Altın Portakal Film..
    28. GÜNCELLEME - Mersin'de şeftali yüklü..
    29. "3. Uluslararası Kaya Tırmanışı..
    30. Çavuşoğlu, Norveç Dışişleri Bakanı..
    Nihat Ergün'den istifa açıklaması!
    Nihat Ergün'den istifa açıklaması!
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak